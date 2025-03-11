游翔閔人脈廣！徐凱希曝「熱心真面目」談小優風波：她比較小女生

華視《天才衝衝衝》開棚記者會；徐凱希。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕王大陸涉嫌找富二代好友游翔閔出氣打計程車司機，外傳游翔閔人脈廣泛，與演藝圈眾多人士關係深厚，徐凱希今出席《天才衝衝衝》錄影時也說認識對方，直呼游翔閔是個很熱心的人。

徐凱希說跟游翔閔已經好一陣子沒聯絡，「他是一個很熱心的人，像丫頭每年辦的尾牙，他都會贊助，其實很多人都知道他，他是一個很熱心的人，所以看到新聞時也滿驚訝的。」也說對方涉嫌事情重大，自己不會太主動去關心對方。

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小優因爆料宋羽葤與胡瓜緋聞而被冠上造謠罪名。（資料照；中天提供）

徐凱希過去曾在節目上指控小優大嘴巴的個性害她慘被某任男友分手，如今對方因爆料宋羽葤與胡瓜緋聞而被冠上造謠罪名，她說對於小優、宋羽葤的立場都能認同，但小優其實稱不上壞人，「她只是想跟身邊的朋友分享最近聽到的事，也相信每一位朋友，但我也理解宋羽葤的心情，想說亂講我幹嘛？」也說有時真的只是節目效果，盼網友們不要看得太嚴重，「小優撇出這些小缺點，她其實人不錯，不然也不會有這麼多朋友。」強調小優真的覺得自己做錯了，請大家給她一些時間，「我很怕她想不開，她個性比較小女生一點。」

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