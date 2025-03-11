王大陸本月13日成功嶺入伍？替代役訓練中心證實：沒有特殊禮遇

〔記者陳建志／台中報導〕藝人王大陸為逃避兵役，涉嫌以100萬元由不法集團偽造病歷遭拘提送辦，並以15萬元交保，檢方偵辦時從查扣的手機，並查出涉嫌教唆打司機的案外案，訊後以500萬元交保，不過傳出他仍要在3月13日入伍當兵；役政司替代役訓練中心今天證實，王大陸為「一般替代役263梯」，3月13日要到成功嶺入營報到，沒有特殊禮遇。

王大陸將到成功嶺替代役訓練班入營報到，服替代役1年。（資料照，記者羅沛德攝）

藝人王大陸涉嫌偽造病歷逃避兵役，引發社會嘩然，上月18日遭拘提後，被依違反妨害兵役治罪條例、偽造文書等罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後以15萬元交保。

請繼續往下閱讀...

沒想到又被檢方查出，王大陸涉嫌教唆富二代友人游翔閔，找黑道動手教訓UBER連姓司機的案外案，訊後以500萬元交保。

藝人王大陸3月13日將會到成功嶺替代役訓練班入營報到，服替代役1年。（記者陳建志攝）

雖然涉及兩案件交保中，不過王大陸去年底已達緩徵的最高年限33歲，目前傳出他是今年3月徵集對象，並將在3月13日入伍當兵。

役政司替代役訓練中心今天證實，王大陸為「一般替代役263梯」，須在3月13日到成功嶺入營報到，服替代役1年，並強調，王沒有特殊禮遇，會正常作息、操課。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法