晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王大陸本月13日成功嶺入伍？替代役訓練中心證實：沒有特殊禮遇

〔記者陳建志／台中報導〕藝人王大陸為逃避兵役，涉嫌以100萬元由不法集團偽造病歷遭拘提送辦，並以15萬元交保，檢方偵辦時從查扣的手機，並查出涉嫌教唆打司機的案外案，訊後以500萬元交保，不過傳出他仍要在3月13日入伍當兵；役政司替代役訓練中心今天證實，王大陸為「一般替代役263梯」，3月13日要到成功嶺入營報到，沒有特殊禮遇。

王大陸將到成功嶺替代役訓練班入營報到，服替代役1年。（資料照，記者羅沛德攝）王大陸將到成功嶺替代役訓練班入營報到，服替代役1年。（資料照，記者羅沛德攝）

藝人王大陸涉嫌偽造病歷逃避兵役，引發社會嘩然，上月18日遭拘提後，被依違反妨害兵役治罪條例、偽造文書等罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後以15萬元交保。

沒想到又被檢方查出，王大陸涉嫌教唆富二代友人游翔閔，找黑道動手教訓UBER連姓司機的案外案，訊後以500萬元交保。

藝人王大陸3月13日將會到成功嶺替代役訓練班入營報到，服替代役1年。（記者陳建志攝）藝人王大陸3月13日將會到成功嶺替代役訓練班入營報到，服替代役1年。（記者陳建志攝）

雖然涉及兩案件交保中，不過王大陸去年底已達緩徵的最高年限33歲，目前傳出他是今年3月徵集對象，並將在3月13日入伍當兵。

役政司替代役訓練中心今天證實，王大陸為「一般替代役263梯」，須在3月13日到成功嶺入營報到，服替代役1年，並強調，王沒有特殊禮遇，會正常作息、操課。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中