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娛樂 最新消息

名導林正盛見歐思定修士連署罷藍委 心情大好：祝福故鄉台東罷免黃建賓成功

〔記者黃明堂／台東報導〕89歲修士歐思定看不慣藍委而加入罷免連署行列；知名導演林正盛看到這消息，心情大好，今天在臉書寫下：「祝福我的故鄉台東，罷免黃建賓成功！」

原籍瑞士的白冷教會修士歐思定在台東奉獻逾一甲子，2017年入籍成為「正港的台灣人」後，隔年首次投票選過想選的人，現在則趕上罷藍委浪潮，日前更連署罷免國民黨台東立委黃建賓，理由是看不慣傅崐萁聽命於共產黨。

89歲白冷教會修士歐思定日前接受本報記者訪問時，表示已連署罷免台東立委黃建賓。（記者黃明堂攝）89歲白冷教會修士歐思定日前接受本報記者訪問時，表示已連署罷免台東立委黃建賓。（記者黃明堂攝）

知名導演林正盛今天凌晨在臉書貼文，說歐思定跟我們一樣，走過國民黨威權統治的戒嚴時期，他傳教用台語、阿美族語都要被監管，好不容易台灣走上民主自由的生活，竟有這麼多立委，親中共，配合中共，把台灣搞成不正常國家。

林正盛說，歐思定最不滿，最看不慣的是花蓮立委傅崐萁，但他是台東人不能罷免花蓮立委，所以就罷免跟隨傅崐萁亂修惡法，亂審預算的台東立委黃建賓。因為「罷免黃建賓，就是罷免傅崐萁！」

林正盛寫道：「祝福我的故鄉台東，罷免黃建賓成功！深夜看到歐斯定修士簽署罷免連署書的消息，心情真好，就懷著好心情入睡入夢吧！」

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