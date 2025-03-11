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娛樂 最新消息

「峮峮接班人」火辣泡澡照外流 半裸美肌惹火爆擊

〔記者侯家瑜／台北報導〕中信兄弟Passion Sisters（PS女孩）冼迪琦近日發行寫真書《刻在心迪：冼迪琦寫真》，她攜手近期備受注目的人像攝影師Kris，獨特的日系清透拍攝手法，搭配她的甜美性感，更添一絲成熟韻味。

冼迪琦近日發行寫真書。（時報出版提供）冼迪琦近日發行寫真書。（時報出版提供）

冼迪琦在書中更展現出多變迷人的面貌，泡澡照、穿著清涼在泳池畔搞怪玩耍、一身居家在房間慵懶小憩，又或著一襲緊身洋裝，讓姣好身材若隱若現、在烈陽下綻放出最美的燦爛笑容；每一禎畫面就如同此次的書名，讓粉絲們都能將一張張充滿魅力的冼迪琦「刻在心迪」。

冼迪琦近日發行寫真書。（時報出版提供）冼迪琦近日發行寫真書。（時報出版提供）

冼迪琦近日發行寫真書。（時報出版提供）冼迪琦近日發行寫真書。（時報出版提供）

香港出生、自童年起便活躍於娛樂圈的冼迪琦，曾是女子偶像團體AKB48 Team TP的成員，目前為Passion Sisters的一員，被譽為「峮峮接班人」，面對球迷們總是露出招牌可愛虎牙，活力四射的樣子深得觀眾喜愛，更憑藉獨特的魅力與專業的舞台表現，吸引了眾多粉絲，此次發行寫真書，將展現豐富的樣貌給粉絲朋友。

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