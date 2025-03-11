紅衣姐飆髒話鬧場 486先生挺身護「拔羅波」

8日發生一名紅衣女子向罷團志工比出不雅手勢，並以英文髒話辱罵。（資料照，記者陳奕劭翻攝）

〔記者林南谷／台北報導〕罷免國民黨新北市立委羅明才第二階段連署13日開跑，罷免團體「拔羅波」8日在新店區建國市場發文宣，突遇一名身穿紅衣女子鬧場，不但阻攔志工發文宣，更說出挑釁言語、動手爭搶拍攝者相機，引發激烈衝突，對此，「拔羅波」除了報警強調絕不姑息任何形式的暴力。

團購電商名人「486先生」陳延昶也透過臉書個人臉書聲援「拔羅波」，他怒斥是誰給了這些人囂張的勇氣？呼籲看到這種人我們也不需要打他，蒐證之後告他就可以。

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說到激動處，486先生大膽表示，等警察找到這位阿婆，她絕對會哭哭啼啼要大家放她一馬，笑說你信不信？486先生說，這種傢伙看多了更高呼：「有誰知道這人是誰的，趕快跟警察聯絡。」

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罷免團體於8日在新店建國市場發文宣，竟遇到反對者阻饒，一名身穿紅衣的女子阻擋在志工面前，高喊「揍我、揍我」，比出不雅手勢伴隨英語髒話，高聲嗆志工「不喜歡他們的人滾蛋」。

據悉，這名女子自稱是「加拿大回來的華僑」、「賴清德的同鄉」，說她看不起「抗中保台」行為，當志工拿起手機蒐證時，引發女子不滿，不但拍打攝影者的手臂，還動手爭搶手機，身旁民眾也勸阻「不要激動」，才結束這場衝突。

罷免團體「拔羅波」表示，該女子行為涉及公然侮辱與誹謗，已委任律師並赴新店分局提告，感謝當下聲援與保護他們的民眾，以及新店分局長官與員警積極協助報案、調閱監視器及與筆錄。

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