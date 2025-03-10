（影）AJ哥做公益惹酸民 收恐嚇信指消費阿嬤割韭菜

網紅AJ哥在社群平台表示自己收到恐嚇信。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「AJ哥」曹暐國在台南經營家具店，日前他在社群網站發布影片，表示自己收到恐嚇信，指控AJ哥消費自己的阿嬤，利用阿嬤的往生搏流量、討白包，徹底激怒愛家人的AJ哥。

AJ哥收到恐嚇信，表示會不惜任何代價找到對方。（翻攝自Threads）

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AJ哥在TikTok上po了許多自己做愛心公益的影片，為了支援弱勢底層，他不但出錢又出力，還經常在影片中告訴許多處在人生迷惘路口的人千萬不能碰毒品。AJ哥最有名的就是弱勢個案需要他的幫助，他都會嚴格篩選，吸毒、犯罪、說謊者不救，得到支援的個案也都會在影片尾聲說聲「AJ哥就是我的愛」並比出手指愛心。

寫恐嚇信的人指AJ哥在自己阿嬤葬禮上假枯並造謠AJ哥討白包。（翻攝自Threads）

AJ哥目前在TikTok擁有50多萬粉絲追蹤，恐嚇信中指AJ哥消費自己往生的阿嬤，AJ哥氣炸報警，並嗆聲：「我會不惜代價找到你」。他也針對信內不實內容作出澄清「你真的有病，而且病得不輕，我有對外收過任何一個白包嗎？」另外他更提醒對方「禍不及家人」不要讓他的粉絲及家人失去安全感。

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