SS501朴政珉、THE BOYZ助陣！Alan Walker四月桃園登場

「SUPERNOVA VOX PRESENTS ALAN WALKER with K-POP IN TAIPEI」將在4月於桃園登場。（UJIN Entertanimnet提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由世界百大DJ Alan Walker與四組K-POP藝人同台的「SUPERNOVA VOX PRESENTS ALAN WALKER with K-POP IN TAIPEI」，即將在4月26日至27日於桃園陽光劇場登場。

Alan Walker以熱門單曲《Faded》、《Alone》、《On My Way》風靡全球，台灣演出將帶來個人專場，打造驚喜舞台。另四組韓團，集結韓國SS501朴政珉、QWER，以及人氣男團HIGHLIGHT、THE BOYZ共同參與，每個團體的演出時間至少為40分鐘，晚上更會有特別的準備，為了觀眾帶來前所未有的音樂體驗。

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SS501曾因韓劇《花樣男子》引領韓流熱潮，並在台灣擁有極高人氣。團體主唱朴政珉將於4月26日及27日擔任特別MC，並於4月26日獻唱SS501經典名曲，重現傳奇風采，適逢SS501出道20週年，這次的驚喜回歸讓粉絲們倍感期待。

4月26日由新生代人氣團體QWER、韓流傳奇SS501的主唱朴政珉演出，4月27日則是HIGHLIGHT、THE BOYZ輪番上陣，各帶來至少40分鐘的精彩演出，Alan Walker連續兩天皆獻上90分鐘的表演。

「SUPERNOVA VOX PRESENTS ALAN WALKER with K-POP IN TAIPEI」 。（UJIN Entertanimnet提供）

「SUPERNOVA VOX PRESENTS ALAN WALKER with K-POP IN TAIPEI」 。（UJIN Entertanimnet提供）

「SUPERNOVA VOX PRESENTS ALAN WALKER with K-POP IN TAIPEI」門票分為單日票與雙日套票，單日票分為VIP、A、B三個區域，價格分別為4,880元、3,880元、2,880元；雙日套票提供多種組合，價格分別為6,980元、5,980元、5,100元，雙日套票座位安排可選擇：第一天A區+第二天B區、兩天皆為A區、或兩天皆為B區。更多詳情請洽KKTIX售票系統查詢。

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