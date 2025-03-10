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娛樂 日韓

螢幕硬漢馬東石過生日 主題萌爆200萬人

螢幕硬漢馬東石過了一個粉紅色公主風的生日。（翻攝自IG）螢幕硬漢馬東石過了一個粉紅色公主風的生日。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國演員馬東石在大銀幕上向來都是強壯、硬漢形象，粗獷的他感覺也不是很喜歡笑。沒想到，近日他過54歲生日時，竟然搞出「主題派對」，而且還是有公主皇冠和粉紅色生日肩帶，最驚喜的是Hello Kitty造型蛋糕，可愛的不行不行的。

馬東石看著可愛的蛋糕，笑得滿足。（翻攝自IG）馬東石看著可愛的蛋糕，笑得滿足。（翻攝自IG）

馬東石的生日充滿少女風格。（翻攝自IG）馬東石的生日充滿少女風格。（翻攝自IG）

馬東石身高180公分、體格健碩、早年曾經是UFC冠軍格鬥選手私人教練，後來進入演藝圈，拍了經典電影《與神同行》系列、《犯罪都市》，是個全國聞名的硬漢型男。

馬東石對自己的54歲生日感到非常滿意。（翻攝自IG）馬東石對自己的54歲生日感到非常滿意。（翻攝自IG）

馬東石昨（9）上傳一系列慶生照，看到的人通通都覺得「也太萌了吧」。54歲的馬東石戴著鑲嵌著粉紅色寶石的公主皇冠，肩披粉紅色蕾絲披風，手上還捧著一個Hello Kitty的造型蛋糕，笑得燦爛又可愛。這系列照片共7張，每一張都是粉紅甜心造型，發布短短1日就累積超過211萬人按讚。

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