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《哈利波特》幽靈「胖修士」驟逝享壽63歲 家屬悲慟證實

賽門費雪貝克曾在《哈利波特：神秘的魔法石》飾演幽靈「胖修士」走紅。（翻攝自X、臉書）賽門費雪貝克曾在《哈利波特：神秘的魔法石》飾演幽靈「胖修士」走紅。（翻攝自X、臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國演員賽門費雪貝克（Simon Fisher-Becker）曾於《哈利波特》系列電影中，飾演赫夫帕夫學院幽靈「肥修士」，昨（9）驚傳離世消息，經紀公司及家屬悲慟證實噩耗，令眾多影迷感到不捨。

綜合外媒報導，賽門費雪貝克的經紀人發聲明表示，「今天我不僅失去了一位夥伴，更失去了一味相識15年的親密好友」，而家屬也透過臉書發文證實他已於9日下午離世，表示會保留他的社群帳號，但不確定未來是否會再更新。

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賽門費雪貝克曾於2001年演出《哈利波特：神秘的魔法石》，飾演赫夫帕夫學院的幽靈「胖修士（Fat Friar）」，雖然在電影中沒有太多戲份，但仍令觀眾留下深刻印象，另外，他也在BBC電視劇《超時空奇俠》中飾演藍皮膚的黑市商人Dorium Maldova，也曾在《悲慘世界（Les Misérables）》中客串演出，在影視圈相當活躍。如今離世消息曝光，粉絲紛紛湧入他的社群媒體哀悼。

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