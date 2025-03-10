綜藝天王倒下！濱田雅功手上8節目「無人能替」電視台崩潰

濱田雅功宣布停工休養。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕61歲日本綜藝天王濱田雅功今（10）突傳出因健康問題，即日起暫停演藝工作休養，回歸時間未定。而他的主持搭檔松本人志也因涉性侵醜聞難以復出，這對人氣搞笑組合從螢光幕前消失，電視台面臨沒有天王撐場的危機。

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日媒報導，濱田雅功與松本人志組成搞笑團體「DOWN TOWN」多年，在松本人志爆發性侵疑雲後便消失在螢光幕前，兩人合體主持的3檔節目，由濱田雅功獨挑大樑扛下，另外他自己手上也有5個主持節目，共計8檔，多個節目都擁有亮眼成績。如今濱田雅功宣布因病停工休養，對電視台造成不小的衝擊。

松本人志（左）與濱田雅功（右）雙雙消失螢光幕前。（翻攝自X）

據日媒《Sponichi Annex》報導，一名民營電視台相關人士透露，「有很多節目都依賴濱田的主持風格，臨時找代替人選並不容易」，另外也有業界人士直言，「這兩位長期處於藝能界頂點的明星，如果同時從電視上消失，勢必會對整個業界產生深遠影響。」

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