小草現身柯承發告別式聲援柯文哲 486先生12字反酸

柯文哲上午參加父親柯承發告別式家祭，約莫待了1個半小時，期間多次淚灑會場並哽咽提及苦難會過去，會有光明的一天。（記者洪美秀攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲今（10）日一早自台北看守所在戒護下前往新竹市殯儀館參加父親柯承發告別式家祭，並在家祭會場致哀悼詞，數度哽咽淚灑會場，柯文哲對無法見父親最後一面自責不已，期待所有苦難會過去，會有光明一天。

而在告別式會場外聚集近百名民眾黨小草支持者，小草們在路邊舉牌送別柯爸，並稱「謝謝柯爸給我們這麼好的柯文哲」，以行動支持柯文哲。

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曾是忠貞民眾黨員卻被開除黨籍的團購電商名人「486先生」陳延昶，稍早在臉書發文感嘆：「唉，自作孽不可活啊。叫你貪污。」以短短12字表達個人意見。

民眾黨支持者現身柯承發的告別式會場外，並舉牌支持聲援柯文哲。（記者洪美秀攝）

柯文哲今天在現場念祭文，悼念父親的貢獻，他在家祭時哽咽致詞表示：「父親一直在等我，卻沒辦法隨侍在側，在看守所聽到父親過世消息，是我一生的遺憾。」

柯文哲在家祭告別式約莫待了1個半小時，許多支持者也對著車內的他大喊「阿北加油」，小草支持者也站在路邊舉牌送別柯爸，提到「謝謝柯爸給我們這麼好的柯文哲」、「謝謝柯爸爸，給了我們這麼棒的柯文哲」，以行動支持聲援柯文哲。

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