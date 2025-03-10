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娛樂 電影

赤楚衛二來台倒數！《366日》三場見面會資訊公開

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日星赤楚衛二為宣傳電影《366日》將在月底來台，將舉行3場特別放映暨映後見面會，門票將於後天（12日）開賣。

赤楚衛二（右）和上白石萌歌在《366日》拍攝期間，反覆聆聽這首經典名曲，以及HY為電影量身打造的新曲《戀愛了》。（天馬行空提供）赤楚衛二（右）和上白石萌歌在《366日》拍攝期間，反覆聆聽這首經典名曲，以及HY為電影量身打造的新曲《戀愛了》。（天馬行空提供）

《366日》是赤楚衛二和上白石萌歌繼兩年前日劇作品《Pending Train—8時23分，明天和你在一起》後再次合作，由於當時兩人在劇中是朋友關係，此次則升格演相愛的情侶，赤楚衛二也害羞表示有種好朋友突然變成戀人的緊張感。

由於片中有一半場景都在沖繩取景拍攝，回憶起盛夏在沖繩出外景的時光，熱愛戶外活動的赤楚衛二興奮表示，「那裡真的超棒的！」上白石萌歌也回憶道，「在沖繩光是站在那裡看著清澈的海水和天空就覺得很幸福」。赤楚衛二分享，自己最印象深刻的台詞是湊多年後回到沖繩老家，阿嬤不經意說的那句「永遠不要忘記自己喜歡的東西」，他表示自己聽到當下真的深受感動，相當暖心。

中島裕翔在《366日》中與上白石萌歌有精彩對手戲。（天馬行空提供）中島裕翔在《366日》中與上白石萌歌有精彩對手戲。（天馬行空提供）

電影靈感來自HY跨越世代的經典名曲《366日》，赤楚衛二和上白石萌歌也在拍攝期間反覆聆聽這首經典名曲，以及HY為電影量身打造的新曲《戀愛了》。赤楚衛二更是特別和片中的「情敵」中島裕翔相約去看HY的演唱會，赤楚衛二感性表示，「聽著這些歌曲的時候，有些地方讓我想哭，有些地方讓我想笑，得到了許多感動！」他也特別分享演唱會上有個要大家舉起雙手的橋段，兩人也相當配合地高舉雙手大聲吶喊，中島裕翔笑稱，「那天演唱會上我們真的很興奮，像個孩子一樣！」

赤楚衛二（右）將於3月底訪台宣傳《366日》，左為上白石萌歌。（天馬行空提供）赤楚衛二（右）將於3月底訪台宣傳《366日》，左為上白石萌歌。（天馬行空提供）

赤楚衛二將於本月（3月）底訪台，於3月31日至4月2日於MUVIE CINEMAS松仁威秀影城Titan廳、台北信義威秀影城連續舉辦三場特別放映暨映後見面會，三場見面會將於3月12日中午12點半於OPENTIX兩廳院文化生活網站、APP、分銷點同步開賣，更多活動相關資訊請洽天馬行空粉絲團。電影將於4月2日正式在台上映。

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