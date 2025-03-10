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怎麼不問妳媽？ 李怡貞嚴正聲明再咬陳沂

陳沂發文語不驚人死不休，常引發熱議。（翻攝自陳沂臉書）陳沂發文語不驚人死不休，常引發熱議。（翻攝自陳沂臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂日前透過臉書公開業配文，因轉載律師李怡貞臉書粉專圖卡，揶揄對方發文有錯字，引起李怡貞不滿提告，台北地檢署以涉嫌違反《著作權法》起訴陳沂，昨晚陳沂連發3篇文章揶揄李怡貞，而李怡貞也依樣畫葫蘆發3文回酸，一早李怡貞更公開嚴正聲明。

稍早李怡貞在個人臉書發出聲明表示：「雖然陳沂在本人直播爆哭後嚇的趕緊立刻改文裝正經，意圖表示自己並沒有嗆北檢檢察官，但是本人還是堅持，法律事法律解決，法院解決。」

相關新聞：陳沂3嗆律師李怡貞  被求償7個億嚇壞坐立難安

李怡貞表示，拒絕在網路平台上跟陳沂因為本案案情內容製造任何輿論與風向，「本人更再次嚴正拒絕在網路上教北大捐柱仔任何新進的著作權法規，希望陳沂被起訴後能好好回魂反省自身錯誤行徑，並考慮本人直播最後提及的和解方案，以免本人每天哭以了表求償7億之決心。」

最後李怡貞還告誡陳沂：「因為不用繳裁判費，妳到底為何怎麼不問妳媽一下？」並說希勿自誤。

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