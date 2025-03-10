黃子佼持2259部兒少不法影像 異色檔案DK轟他是共犯「台灣社會不欠你」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼2023年捲入MeToo風波、後續也因手握大量未成年性剝削影像而遭判刑。他近期之所以再被罵翻，是因為其一家三口被拍到一同出遊，對此，經營「異色檔案」頻道的百萬YouTuber DK日前拍影片斥責。

異色檔案DK轟黃子佼別想復出。（翻攝自YouTube）

DK針對「黃子佼在法庭上辯稱自己並不清楚在創意私房購買的內容」提出質疑，強調這些影像中的孩童年齡層涵蓋國小、國中到高中，其中最年幼的僅10歲，且影片均經過詳細分類，內容尺度極端、明顯違法，甚至部分檔案還附上學生證、社群帳號等，讓購買者一目了然，認為黃子佼不可能不清楚自己買了什麼。

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判決書明確指出，黃子佼持有2259部涉及兒少的不法影像，並因此被判刑8個月，但檢方已提起上訴。對此DK認為黃子佼罪行惡劣，嚴肅表示：「你現在該做的不是復出，而是承擔後果。在法庭上你顛三倒四、百般狡辯，毫無悔意，根本不該再獲得任何舞台。」他更直指：「你就是共犯，台灣社會不欠你任何東西，反而是你欠這些孩子一個交代。」

孟耿如昨發文表示自己會無限期關閉社群，且澄清丈夫沒計畫要復出演藝圈，希望能平息近日的風波。

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