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陸委會查處唱和「中國台灣」藝人 焦糖哥哥也發聲

焦糖哥哥引述陸委會立場，贊同對於唱和中共消滅中國民國主權的少數台灣藝人，給予最嚴厲譴責。（翻攝自焦糖哥哥臉書）焦糖哥哥引述陸委會立場，贊同對於唱和中共消滅中國民國主權的少數台灣藝人，給予最嚴厲譴責。（翻攝自焦糖哥哥臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陸委會將針對依「兩岸人民關係條例」查處配合中國指稱「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」的台灣藝人。黨政人士指出，有別於去年10月祝賀中國國慶，藝人此次的行徑徹底否定中華民國主權，以踩「消滅國家存在」之紅線，逾越言論自由保障。

今（10）日上午，「焦糖哥哥」陳嘉行透過臉書發文建議台北市政府針對舔共藝人，立規定禁止在北流、大小巨蛋、表演藝術中心等國家（際）級別的場地演出。

焦糖哥哥表示，舔共藝人的粉絲可能覺得這樣的規定太嚴厲，但相比台灣人動不動就被中共抓走，例如跟國民黨總召傅崐萁去香港就被抓走的民眾，和只是在台灣出版社工作，就被抓走多年至今音訊全無的總編輯富察，台灣已顯得相當宅心仁厚。
他進一步表示，這樣做並非限制演藝人員的工作權益，反而是讓他們在洽談中國那邊的工作時，更有籌碼可以協商，確保多數中華民國演藝圈向來強調的「藝術歸藝術、政治歸政治」，讓藝人在中國工作不再被迫為中共服務。
焦糖哥哥說，立法機關除了針對公眾人物配合敵對國家統戰、大外宣以及可能涉及滲透問題，進行更細緻的修法外，台北市身為台灣直轄市、首善之都，更應該擬定相關規定，作為表率，「希望中共不要再強制台灣藝人進行統戰宣傳，還給演藝工作者一個不受政治干預及脅迫的表演環境。」

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