黃明志率擊敗人道歉了！「悔過書」竟出自詞神林夕之手

黃明志發文道歉配上「悔過書」，竟是宣傳新歌，再次引起網友熱議。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞創作歌手黃明志與「擊敗人」團隊之前因拍攝2月大事件回顧，其中關於孫生性騷事件在評論處理上有瑕疵，引起不少批評聲浪，黃明志雖一再重申沒有逆風挺孫生，但還是有不少網友認為內容不妥，今（9日）晚黃明志率擊敗人在社群道歉，並附上「悔過書」，沒想到這竟又是打歌招數，再次引起網友熱議。

對於評論孫生事件所造成的風波，黃明志在社群貼出「道歉啟事」，並強調：「備註：以下的影片已關閉盈利」，還說：「我們衷心的向大家致歉，對於之前影片中我們與師傅之間的言論，讓觀眾感到不適和困惑，我們深感抱歉。」

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黃明志（前右2）與擊敗人團隊。（翻攝自臉書）

另外擊敗人團隊也表示：「在這裡代表黃明志工作室所有人，為我們錯誤的呈現方式，致上十二萬分的歉意，請大家能接受我們這份『悔過書』。」

但原來這份「悔過書」是黃明志演唱的新歌《悔過書》，而且還是由「詞神」林夕所寫，網友哭笑不得，還有人虧黃明志「道歉也能搞出新花樣」、「擺明要宣傳新歌，又被騙了」。

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