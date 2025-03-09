日本超狂女子偶像團體「學歷的暴力」 全員都是頂尖大學畢業

自2021年成立的日本女子地下偶像團體「學歷的暴力」，該團體最大的特色，就是成員全部都是畢業於日本二戰前「帝國大學」（又稱︰舊帝大）的高材生（圖擷取自@emofairystar1 社群平台「X」）

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名台大畢業的女高材生，因發文透露自己畢業後堅持選擇「當偶像」，意外在網上掀起熱議，甚至有酸民嗆她的選擇既丟臉又浪費社會資源，不過相關惡意留言反遭砲轟圍剿。對此，有網友提到不少國外名校畢業生，也是選擇出道當偶像，且日本有一個超狂的女子偶像團體，成員全是頂尖學府畢業。

據了解，日本一個名為「學歷的暴力」（学歴の暴力）的女子地下偶像團體，自2021年成立，該團體最大的特色，就是成員全部都是畢業於日本二戰前「帝國大學」（又稱︰舊帝大）的高材生，包括東京大學、名古屋大學、九州大學以及京都大學。不僅如此，該團體對外招募新成員的其中一項條件，就是僅收「舊帝大」的畢業生。

事實上，「舊帝大」組成學校並非只有日本的大學，目前在日本現存的7名成員，分別為東京大學、京都大學、東北大學、九州大學、北海道大學、大阪大學與名古屋大學；至於海外成員，則有京城帝國大學（已廢校）、臺北帝國大學（現台灣大學）。因此「學歷的暴力」成員曾回應台灣粉絲，表明台大畢業生也可參加該團的招募。

值得一提的是，「學歷的暴力」成員在演出時會向粉絲發射「吃我一記學歷暴力吧」光波，若有台下粉絲想抵擋，就得拿出自己的學位證書當「盾牌」，從該團成員分享的照片顯示，不少粉絲展示的學位證書，足以和她們媲美。另外，該團體演出到一半，還會突然發表正在自己進行的研究項目或議題，與粉絲一起進行專業的學術交流。

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