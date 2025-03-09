日本超狂女子偶像團體「學歷的暴力」 全員都是頂尖大學畢業
自2021年成立的日本女子地下偶像團體「學歷的暴力」，該團體最大的特色，就是成員全部都是畢業於日本二戰前「帝國大學」（又稱︰舊帝大）的高材生（圖擷取自@emofairystar1 社群平台「X」）
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李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕近日一名台大畢業的女高材生，因發文透露自己畢業後堅持選擇「當偶像」，意外在網上掀起熱議，甚至有酸民嗆她的選擇既丟臉又浪費社會資源，不過相關惡意留言反遭砲轟圍剿。對此，有網友提到不少國外名校畢業生，也是選擇出道當偶像，且日本有一個超狂的女子偶像團體，成員全是頂尖學府畢業。
據了解，日本一個名為「學歷的暴力」（学歴の暴力）的女子地下偶像團體，自2021年成立，該團體最大的特色，就是成員全部都是畢業於日本二戰前「帝國大學」（又稱︰舊帝大）的高材生，包括東京大學、名古屋大學、九州大學以及京都大學。不僅如此，該團體對外招募新成員的其中一項條件，就是僅收「舊帝大」的畢業生。
事實上，「舊帝大」組成學校並非只有日本的大學，目前在日本現存的7名成員，分別為東京大學、京都大學、東北大學、九州大學、北海道大學、大阪大學與名古屋大學；至於海外成員，則有京城帝國大學（已廢校）、臺北帝國大學（現台灣大學）。因此「學歷的暴力」成員曾回應台灣粉絲，表明台大畢業生也可參加該團的招募。
值得一提的是，「學歷的暴力」成員在演出時會向粉絲發射「吃我一記學歷暴力吧」光波，若有台下粉絲想抵擋，就得拿出自己的學位證書當「盾牌」，從該團成員分享的照片顯示，不少粉絲展示的學位證書，足以和她們媲美。另外，該團體演出到一半，還會突然發表正在自己進行的研究項目或議題，與粉絲一起進行專業的學術交流。
万バズしたので宣伝します！— えもり えも （@emofairystar1） July 10, 2023
全員旧帝大卒のアイドル「学歴の暴力（@violenceofgkrk ）」
学歴ビームが放たれるオリジナル曲やワンマンライブで突如行われる研究発表プレゼンなどセルフプロデュースならではの自由な社会人アイドルです◎
高学歴のみんなも、低学歴のみんなも、ライブ来て楽しもーね！ pic.twitter.com/tvjwdD9EvG
ワンマンライブで研究発表のプレゼン・質疑応答の時間が設けられるアイドル、学歴の暴力。— えもり えも （@emofairystar1） July 4, 2023
ファンは着席し、発表を清聴。民度と知能の高さが伺える。 pic.twitter.com/pYNJj24b4B
高学歴アイドルユニット 学歴の暴力（@violenceofgkrk ）卒業生のえもりえもです！— えもり えも （@emofairystar1） January 6, 2025
京大卒の理系女子、普段は秘密の組織の研究員だよ〜
「学歴の暴力 スーパーバイザー」
学歴の暴力の創始者として活動を見守ってます！みんながんばれー！ pic.twitter.com/DpVAGlDBoJ
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