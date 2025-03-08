台大法律畢業霸氣當偶像！挨轟浪費社會資源 正妹女星回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕女團Primulav的成員佳那是台大法律畢業的高材生，日前她在Threads發文，透露有親戚問她畢業後要考律師還是當總統，而她回答「我當偶像」，超霸氣的回應也掀起了正反兩極的討論。

偶像女團Primulav成員佳那。（翻攝Threads）

佳那法律系畢業後選擇當偶像，有人傻眼開轟「浪費社會資源」、「不覺得丟臉嗎」，認為她是覺得當律師太累、太難，「幻想著靠臉就能混一輩子，真是可笑至極」。

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事實上也有很多網友發聲力挺，認為佳那可以決定自己想要做的事，包括知名律師林智群也在臉書發文，「人家怎麼過自己人生，干你屁事？人家不填台大法律，你就上得了？」

對於這幾天外界的討論聲浪，佳那在Threads展現高EQ回應：「以後也會開心站在舞台上站到我滿意為止，希望大家也能開心做自己最想做的事情。」她也談到，「我是覺得該勇敢去做自己想做的事但我還是有準備其他退路給自己的啦！畢竟能夠只靠偶像收入養活自己是一件很困難的事情。」

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