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娛樂 最新消息

（影）紀錄片《水下巨人》600次下潛海域 喚醒台灣海洋資源珍貴

紀錄片《沈睡的水下巨人》今舉辦試片會，映後獲得熱烈迴響。（牽猴子提供）紀錄片《沈睡的水下巨人》今舉辦試片會，映後獲得熱烈迴響。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金鐘導演李景白執導台灣首部聚焦「沈船生態」紀錄片《沈睡的水下巨人》今（9日）試片，吸引多影迷、媒體、影評人等逾百人出席，映後獲得熱烈迴響。

《沈睡的水下巨人》透過壯闊的水下影像、細膩的生態觀察令人震撼，讓人重新認識台灣海洋資源的珍貴；片中展現沈船如何成為海洋生物的庇護所，提醒我們人類活動對海洋環境的影響，極具教育意義。

導演李景白分享拍攝過程時提到，團隊歷經600多次下潛，深入50公尺深的海域，只為捕捉台灣周遭海域沈船平時難以被看到的真實畫面。

導演李景白很開心能舉辦4K試片會，之後將規劃8K首映會。（牽猴子提供）導演李景白很開心能舉辦4K試片會，之後將規劃8K首映會。（牽猴子提供）

李景白說：「每一艘沈船都有自己的故事，從歷史遺跡變成海洋生態的孕育地，這是大自然的奇蹟。我希望透過這部紀錄片，讓更多人關心台灣的海洋資源，並為保護台灣海洋之美盡一份心力。」

該片映後成功喚醒觀眾對生態的再思考，藝人潘慧如表示：「水下攝影真的很不容易，能在電影院看到高畫質呈現的海底世界，讓人非常期待！」

環保蔬食YouTube 頻道「野菜鹿鹿」說：「希望大家從日常做起，減少一次性用品，一起守護海洋。」戶外生活 YouTube頻道「烙野孩」的Allen則分享：「常在墾丁潛水，看到海洋環境一年比一年差，希望大家一起努力，為下一代留住這片海。」

《沈睡的水下巨人》將於4月6日舉辦8K首映會，成為台灣首個舉辦的8K超高畫質大型室內首映會；電影4月25日正式上映。

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