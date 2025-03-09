江國賓拍戲遭色誘還「起生理反應」 狠嗆羅巧倫像「狐狸」

黃少祺、陳冠霖、江宏恩、江國賓、張琴、林萱瑜、羅巧倫、何依霈、華千涵、陳謙文、李睿紳、龍語申、林佑星出席三立電視願望粉絲見面會。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃少祺、陳冠霖、江宏恩、江國賓、張琴、林佑星、林萱瑜、華千涵、何依霈、羅巧倫、陳謙文、李睿紳、龍語申今（9日）出席三立八點檔《願望》粉絲見面會，劇中的「三兄弟」黃少祺、陳冠霖、江宏恩與飾演反派的江國賓現場挑戰「真心話大冒險」，張琴、陳謙文驚喜演唱，炒熱活動氣氛。

黃少祺當眾狂撩張琴，卻被張琴有趣回嗆。（記者王文麟攝）

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黃少祺在見面會現場抽到要撩張琴，更稱她是「琴妹妹」，被張琴笑著回嗆：「哩洗咧靠」，江宏恩抽到可愛五連拍，擺出許多可愛的愛心姿勢，整個臉都漲紅起來，而江國賓「有備而來」，腳底特地踩著十公分高的鞋，笑說因為同劇男演員都長得很高。

江宏恩擺出許多可愛的愛心姿勢。（記者王文麟攝）

今天恰好是陳謙文的生日，現場粉絲與他一同慶生。（記者王文麟攝）

今天恰好是陳謙文的生日，現場粉絲與他一同慶生，他許願希望今年也能繼續開演唱會，而很巧的是，今天也是陳冠霖老婆的生日，他透露昨天派出兒子到台中陪老婆過生日，禮物讓老婆挑自己喜歡的，但晚上也有跟老婆視訊祝她生日快樂。

今天是陳冠霖老婆的生日，他透露昨天晚上也有跟老婆視訊祝生日快樂。（記者王文麟攝）

黃少祺劇中的前女友王樂妍得了早發性失智症，對過去的回憶都漸漸遺忘，黃少祺表示之前曾經看過《淚之女王》讓他印象深刻，當時他每週準時追劇而且每看必哭，所以這次演這段劇情很有共感。

張琴表示自己常拍攝被綁架的戲碼，所以身上常常負傷。（記者王文麟攝）

張琴打趣表示，因為常被拍綁架戲，身上常常負傷，之前劇中的兩個兒子江國賓與霍正奇互鬥，她在一旁情緒激動地勸架，自己也變傷患，除了膝蓋外小腿也有三處凹陷，笑說這就是職業傷害。

江國賓戲裡被色誘，坦承有時拍到都起「雞皮疙瘩」。（記者王文麟攝）

江國賓戲裡被羅巧倫色誘，有時還拍到「雞皮疙瘩」都出來了，笑稱自己以前的角色都很專一，這次難得會暈船，也稱讚羅巧倫演得很厲害，羅巧倫也分享，曾許願和江國賓對戲，這次算是願望成真，江國賓則虧她是「小三專業戶」，而有一次羅巧倫穿了一件帽子有毛的外套，江國賓一回頭就笑說像「狐狸」，她的親姊姊何依霈笑言：「哪天我演小三還真要向她請教。」江國賓則補槍說：「你不適合演小三！」

江國賓還加碼爆料何依霈、龍語申夫妻同檔拍戲愛曬恩愛，他舉例有次還聽到他們在「打情罵俏」，當時他在廁所，聽到龍語申在裡頭對著在外頭的何依霈說：「妳還噗噗（指屁股）！」他聽到傻眼，也不知自己該不該從廁所走出來，龍語申說：「我不知國賓哥在裡面，他出來還說『你們兩個吼。』後來不敢了。」 何依霈害羞大喊：「換一個話題啦！」

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