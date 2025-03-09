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李心潔、許茹芸睽違11年首爾相見歡 蜜月兼探親

李心潔（左）睽違11年與老公彭順再訪首爾，還和好姐妹許茹芸見面。（翻攝自Threads）李心潔（左）睽違11年與老公彭順再訪首爾，還和好姐妹許茹芸見面。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕以搞怪美少女形象出道的李心潔，現在已經嫁為人婦，曾有「鬼后」稱號的她，私底下卻是個善良、暖心的人。今（9）日歌手許茹芸在社群平台上曬出兩人在首爾見面的照片，也讓人好奇兩人如何成為好朋友？

李心潔因為演出電影《見鬼》，與該片導演彭氏兄弟的哥哥彭順相戀，經過多年愛情長跑，兩人於2010年結婚。李心潔也與好友楊采妮、梁詠琪和許茹芸成立「小黃花慈善基金」，扶助弱勢家庭的兒童教育。

「鬼后」李心潔（左）和許茹芸是好朋友。（翻攝自Threads）「鬼后」李心潔（左）和許茹芸是好朋友。（翻攝自Threads）

許茹芸透露，彭順和李心潔夫妻上次一起到首爾已經是11年前自己結婚時的事情，這次兩人再聚首，姐妹談心事的私密時光是必須的。許茹芸開心說：「好難得的相聚時光 心潔和彭導（彭順）兩口子很難得來首爾”放鬆小蜜月”，一方面來慶祝他倆特別的紀念日，一方面也順道來”探親”」。

身為東道主，許茹芸特別帶李心潔到幾個自己常常駐足的角落，和她分享平時喝咖啡、看書最愛的窗台視野，還有購買小東西的地方、每天都要走一遍的小巷子，彷彿想一次補足11年份的姐妹情誼。

李心潔和許茹芸兩人都是「小黃花慈善基金」成員。（翻攝自Threads）李心潔和許茹芸兩人都是「小黃花慈善基金」成員。（翻攝自Threads）

11年沒見，首爾變了，李心潔跟許茹芸的姐妹情卻絲毫沒有改變，兩人路過超受歡迎的拍照亭時，立刻衝進去來上「少女四連拍」，許茹芸形容：一邊拍一邊笑到要暈倒。

最後，許茹芸說，臨別前和李心潔在寒風中緊緊擁抱，兩人心中有著相同的感動，也覺得自己可愛的好笑，她感謝李心潔到首爾看她，讓她心中興起：真正的幸福，不是擁有更多的人事物，是你擁有的每一個當下都能感到快樂。

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