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（影）八點檔女星淚控「公公強行抱走女兒」 母女斷聯30年

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕本土劇女星楊凱淇曾出演《戲說台灣》、《親戚不計較》，演藝事業看似一帆風順，事實上，生活相當坎坷，她歷經兩段婚姻，曾為了維持家計到酒店陪酒上班，近日更在節目中透露，她與首任丈夫所生的大女兒被公公強行帶走，導致母女倆隔了十多年才再度重逢，而且等了近30年才化解心結。

女星楊凱淇透露，前公公抱走女兒導致母女斷聯。（翻攝自臉書）女星楊凱淇透露，前公公抱走女兒導致母女斷聯。（翻攝自臉書）

楊凱淇在節目《命運好好玩》中分享母女分離的經歷，由於與前夫經濟能力懸殊太大，加上幾乎都是靠自己在養家，逐漸成為夫妻倆婚姻失和導火線。豈料，某次激烈爭吵後，下定決心提出離婚，結果前夫竟帶著公婆介入協商，談判過程中，前公公強硬將女兒抱走，儘管她用盡全力阻止，仍無法挽回孩子，這一別竟讓母女分隔數十年。

事隔多年，楊凱淇接到前婆婆的通知，得以參加女兒的大學畢業典禮，母女倆才在失聯數十年後首次見面，經過這次短暫的相聚，母女倆再次失去聯絡。

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楊凱淇表示，直到某次新聞報導她跟大女兒「分隔30年未見面」 ，女兒才主動聯繫邀約見面，好在兩人相聚過程中，不僅互動不尷尬，女兒還主動詢問為何當時要拋棄她，楊凱淇聽後心痛不已，急忙解釋：「媽媽沒有不要妳，是爺爺把妳抱走了。」母女倆才終於敞開心扉，化解多年心。

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