色氣爆表！正妹實況主狂摸賀瓏 現場教「搭帳篷」獻吻

〔記者林欣穎／台北報導〕賀瓏主持《賀瓏夜夜秀》邀來Twitch最受歡迎的女實況主「赤鬼伯伯」，她展現超強綜藝感，帶來 「吃牛排教學」、女女親吻、H GAME配音ASMR等害羞環節，讓現場氣氛爆棚，網友更狂刷：「這集太香了！」

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節目一開始，赤鬼伯伯挑戰「如何把食物吃得很色」，現場吃牛排，動作、眼神、聲音全方位發揮，吃完後她還突然深情望向賀瓏，讓賀瓏害羞到不知所措。

赤鬼伯伯（右）跟Albee上演女女吻。（薩泰爾娛樂提供）

不只如此，赤鬼伯伯更與Albee上演女女親吻，畫面香氣滿滿，全場瞬間炸裂，網友狂刷：「赤鬼親Albee是本季最香了吧 ！」Albee也在影片底下回覆：「人家還沒親夠耶」

赤鬼伯伯現場也展現和直播上一樣的魅力，甚至自嘲：「你們有看過這麼會打遊戲，吃東西又吃得很色，又長得像車力巨人的人嗎？」讓現場笑聲不斷。更讓人意想不到的是，她自爆自己是「男生軟肚控」，表示超喜歡男生軟軟的肚子，話一說完直接伸手摸賀瓏的肚子，還驚呼：「很軟耶！」賀瓏害羞得無地自容，現場氣氛再度升溫。

赤鬼伯伯（左）教來賓搭帳篷。（薩泰爾娛樂提供）

赤鬼伯伯還用H GAME配音ASMR教現場來賓搭帳篷，全場來賓瞬間不敢對視，賀瓏和Albee 直接笑場，網友瘋狂留言：「這集太邪門，夜夜秀變夜夜羞！」本集完整演出影片請至薩泰爾娛樂YouTube官方頻道觀看。

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