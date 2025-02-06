賀瓏拿父親過世當喜劇段子 喊「被療癒了」曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕《公視主題之夜SHOW》本週五將播出法國紀錄片《站立喜劇撩你笑出來》，論壇主題以《單口喜劇是冒犯？還是療癒？》為題，由喜劇演員黃豪平與精神科醫師鄧惠文攜手主持，特邀喜劇演員賀瓏和40位公民來賓參與，共同思辨冒犯與幽默的微妙界線。

賀瓏分享自己將父親逝世的故事化作段子在台上呈現的那一刻，有種被救贖的感覺。（公視提供）

賀瓏引用喬治卡林（George Carlin）的經典論點，提出「站立喜劇是帶領現場觀眾越過尺度冒犯的線，並讓大家感受到快樂」。他特別分享自身作為單親家庭的成長經歷，表示其過程所帶來的孤單與寂寞感，或許是成為自己喜愛投入現場喜劇的原因之一。

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賀瓏透露由於父親長期居住在香港，兩人幾乎無交集，直到在即將踏入社會前得知父親在香港過世的消息時，他並未感到預期的悲痛，反而產生難以言喻的罪惡感，同時也種下難解心結。

賀瓏坦言，他後來將父親逝世的故事化作喜劇段子並在台上呈現的那一刻，有種被救贖的感覺：「它就是一個療癒的過程，當一件傷痛、不好的共同記憶，一旦有人笑出聲來了，它就不再那麼可怕了。」而現場公民來賓們觀看賀瓏的創作影片後，多數人認為「好笑且療癒，是另類致敬」，但也有來賓因剛經歷親人過世而感到被冒犯。

究竟單口喜劇是冒犯還是療癒，賀瓏的觀點為兩者兼具：「一定要有冒犯才有療癒，而且療癒之前必須先有冒犯」，如同傷口擦藥，必須觸及疼痛才能開始康復。

黃豪平根據自身在喜劇領域的經驗表示，大多數喜劇演員在台上為娛樂效果可能砲火猛烈，但私下卻相當謙和有禮。黃豪平呼籲大眾給予喜劇創作者更多創作空間，不要過度苛責：「很多事情是會讓我們有陰影，不敢再多創作會或小心翼翼。其實每個人的出發點都是希望這世界開心一點，只是呈現方法不同，請大家在批判時，不要用這麼大的力道，這對創作者而言是沉重的枷鎖。」

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