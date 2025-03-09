凍齡女神遇「山寨蘇慧倫」 招了：厭煩「玉女掌門人」封號

〔記者陳慧玲／台北報導〕被粉絲稱為凍齡女神的蘇慧倫，最近遇到「山寨蘇慧倫」，談到「玉女掌門人」封號，她坦言曾有一陣子曾厭煩這個稱號。

蘇慧倫近期推出新專輯《輕重》，她到那那大師節目作客，那那大師特地裝扮成她過去在《傻瓜》專輯的俏皮造型，蘇慧倫本尊看到後又驚又喜，大方誇讚還原度很高，連厚底鞋都精準復刻。

請繼續往下閱讀...

蘇慧倫（左）和那那大師暢談新專輯，並回顧過往，互動逗趣。（小鋼砲娛樂提供）

那那大師談到：「其實在上一張專輯就有計畫要訪問蘇慧倫，沒想到一場疫情，讓這場專訪延遲5年，終於有機會能跟本尊好好聊音樂。」

雖然出道35年，但蘇慧倫狀態保持很好，那那大師大力稱讚：「見到本尊實在太漂亮，根本看不出歲月痕跡，蘇慧倫其實2歲就出道了吧！」另外談到「玉女掌門人」封號，蘇慧倫笑說：「當初有段時間有點厭煩這個稱號，因為覺得自己的個性並不像玉女啊！」

蘇慧倫（左）被那那大師讚美超凍齡。（小鋼砲娛樂提供）

蘇慧倫還在節目上談到她的英文名字，竟是一個美麗的錯誤，笑說：「小時候看到雜誌上的『Tracy』覺得這名字很喜歡，但覺得編輯是否拼錯了，所以我就改成『Tarcy』，沒想到拼錯的其實是我。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法