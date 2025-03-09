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娛樂 最新消息

網紅蔡潔米舔共「自斷財路」 精油廠商：後續未計畫合作

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕專欄作家蔡潔米（Jamie Tsai）近日在社群平台發表「台灣是中國的一部分」的言論，引起爭議，先是遭時尚雜誌《ELLE Taiwan》切割，後又被原有意業配合作的私密保養品牌劃清界線。沒想到今（9日）又有曾經合作的精油廠商對此發聲，表示「後續的活動，皆未計劃與蔡小姐進行合作」。

蔡潔米舔共言論遭合作廠商切割。（翻攝自臉書）蔡潔米舔共言論遭合作廠商切割。（翻攝自臉書）

精油廠商「童顏有機Inna Organic」創辦人Jimmy今天在Threads撰文，澄清與蔡潔米的合作只有去年「一次性」體驗店分享，強調後續的活動皆未計劃與蔡小姐進行合作。

「童顏有機Inna Organic」發文澄清與蔡潔米僅是一次性合作。（翻攝自Threads）「童顏有機Inna Organic」發文澄清與蔡潔米僅是一次性合作。（翻攝自Threads）

蔡潔米日前在IG發布一段標題為「掙扎了很久要不要發這條視頻？一個關於『自由』的討論。」的影片，內容探討「視頻」與「影片」的用詞差異，並強調表達方式的不同，她更在留言區直接表示，「台灣是中國的一部分，這是國際普遍認知，但有些人不敢面對這個現實。我出國時一定會向外國朋友說明，中華民國已經不存在，台灣只是中國的一個省分。」

此番言論一出，立刻引起輿論撻伐，甚至有網友發起抵制行動。事件持續發酵，《ELLE Taiwan》發布聲明澄清，「蔡潔米已非ELLE Taiwan的專欄作家，也與本公司沒有任何商業合作」；「Amor Fati」也隨即表示，近日原有計畫與「蔡潔米 Jamie」洽談業配合作，但經內部審慎評估後，決定不予合作。

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