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娛樂 電影

（新碟快報）史詩續作賣破151億 《神鬼戰士II》雙限量鐵盒正式上架

〔記者許世穎／專題報導〕史詩續作《神鬼戰士II》由大導演雷利史考特暌違近25年再度親執導筒，去年底在全球上映評價不俗，全球大賣4.62億美金（約台幣151.72億元）。電影的影音商品包括4K UHD、藍光BD以及DVD已正式在台上架，還有兩款限量鐵盒版可以選購。

史詩續作《神鬼戰士II》在全球大賣4.62億美金。（資料照，UIP提供）史詩續作《神鬼戰士II》在全球大賣4.62億美金。（資料照，UIP提供）

《神鬼戰士II》延續發生在古羅馬，關於爭奪權力、奮起反抗和報仇雪恨的史詩故事，集合影帝丹佐華盛頓、《日麗》保羅麥斯卡、《最後生還者》佩德羅帕斯卡一同演出，《神力女超人》康妮尼爾森也回歸飾演首集中皇帝的親姊「露西拉」，喬瑟夫昆恩和佛列德海辛爾則化身兩位殘暴的羅馬皇帝。

史詩續作《神鬼戰士II》影音商品正式上架，還有兩款限量鐵盒版。（得利影視提供）史詩續作《神鬼戰士II》影音商品正式上架，還有兩款限量鐵盒版。（得利影視提供）

導演雷利史考特寶刀未老，片中羅馬競技場精彩海陸對戰，包括巨大犀牛和大白鯊等經典元素再升級。錯過院線甚至想再次重溫現在正是時候，由台灣得利代理發行包括UHD+BD三碟限定鐵盒（國際版）、UHD+BD三碟限定鐵盒、UHD+BD三碟限定版、雙碟版藍光BD、以及DVD，藍光還有包括刪剪片段、羅馬之夢：源起、卡司訪談、打造帝國：後期製作等超過一小時的特別收錄，兩款限定鐵盒皆附藝術珍藏卡。

《銀翼殺手》再度推出UHD+BD雙碟典藏版。（得利影視提供）《銀翼殺手》再度推出UHD+BD雙碟典藏版。（得利影視提供）

除了史詩鉅作，同樣由導演雷利史考特執導的影史科幻經典《銀翼殺手》也再度推出UHD+BD雙碟典藏版，該片自1982年上映來，其讓人驚豔的視覺效果、緊湊的動作場面及寓意深刻的預言意味一直為影迷津津樂道，此次發行的版本一樣為雷利史考特精心剪輯的終極版，其中收錄了部分場景的加長片段和首度曝光之特效場面。

《銀翼殺手》由好萊塢動作巨星哈里遜福特主演，他在這部風格獨具的黑色驚悚片中，飾演外表強悍但內心脆弱的21世紀偵探里克戴卡德。在科技昌明卻道德淪喪的未來21世紀，戴卡德四處追捕逃亡且潛藏殺機的複製人，但他深受一名神秘女子的吸引，並可能因此深受其害。

《紅色一號》UHD+BD雙碟限定版已在台上架。（得利影視提供）《紅色一號》UHD+BD雙碟限定版已在台上架。（得利影視提供）

此外，本週新碟還有由《野蠻遊戲》系列導演傑克卡斯丹執導，巨石強森、「美國隊長」克里斯伊凡攜手演出的動作喜劇《紅色一號》，也推出UHD+BD雙碟限定版，該片描述在代號為「紅色一號」的聖誕老人被綁架後，北極特區維安特勤主管（巨石強森 飾演）不得不與全球頂尖賞金獵人（克里斯伊凡 飾演）聯手，踏上一場足跡遍布全球，又動作戲滿滿的營救任務，好挽救聖誕節。

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