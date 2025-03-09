從港版叫賣哥晉升台灣女婿 張啟樂美好回憶有濃濃洋蔥

張啟樂享受在台灣生活樂趣。（翻攝自張啟樂臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「港仔男星」張啟樂2020年初因爆發疫情而在台灣落地生根，讓他娶了美嬌娘而晉升台灣女婿，他坦言在台灣這幾年能存活下來，除了自我堅持外，幸賴很多台灣朋友相助，才能一路走到今天。

張啟樂說，他的台灣朋友是這10幾年來陸陸續續認識的，其中一對夫婦是他2019年在香港認識，當時張啟樂還沒計劃到台灣發展，雙方認識半年後，他才開始計畫到台灣，沒想到當張啟樂來到台灣，又和這對夫妻重逢，他感動說：「真的很奇妙。」

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想起剛到台灣第1年，張啟樂人生地不熟的生活困苦可想而知，但這對夫妻三不五時關心他，找張啟樂吃飯，更讓他印象深刻的是：「第1年在台灣過中秋節，他們熱情邀我到他們老家，與他們家人一起烤肉過中秋。」那是他人生第一次在台灣以台灣人的方式過中秋，張啟樂永生難忘，更感念有這段經歷和美好回憶。

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這是張啟樂喜歡台灣有著濃濃洋蔥的人情味，幾年前「寶島叫賣哥」葉昇峻闖出名，張啟樂也因為在香港發展個人網路叫賣而被記者注意到並多次隔海報導，更幫他取了「港版叫賣哥」封號，現在記者也和張啟樂成為好朋友，誠心感謝「阿樂」喜歡台灣，開心在台灣生活，並衷心祝福他在台灣發展遂順。

他2019年在香港認識的台灣夫妻，如今依舊維持聯繫。（翻攝自張啟樂臉書）

今年45歲的張啟樂原名張嘉倫，前亞洲電視男藝員，2021年3月開始經營個人YouTube頻道分享在台灣生活，去年10月靠著主持中央廣播電台節目《台味超有港》一舉拿下第59屆廣播金鐘獎生活風格節目獎，傳為佳話。

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