G級美女主播「露身材」報天氣 超巨雙峰掀網暴動

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本氣象主播穗川果音長相甜美，擁有171公分的好身材，以及G級傲人上圍，深受粉絲喜愛，除了在網路平台《ABEMA Prime》播報天氣以外，也經常擔任寫真模特兒。她近日在社群PO文提醒民眾注意下雪，同時曬出辣照，好身材引起網友暴動！

日本氣象主播穗川果音長相甜美。（翻攝自IG、YT）

穗川果音昨（8日）在IG撰文，「週末了~關東地區之後要下雪了，東京市中心可能會出現輕微積雪，明天早上道路恐有結冰的風險，所以請給自己充足的時間出門。」她也感嘆，「這一週過得真快啊！」

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穗川果音曬出自己的辣照，身穿露肩毛衣，坐在夜景餐廳享受周末時光。值得注意的是，毛衣貼身凸顯出G級上圍，服裝的剪裁也讓她的香肩一覽無疑。貼文曝光後，立刻引起粉絲暴動，紛紛湧入留言區大讚，「性感爆棚」、「壓倒性的美胸」、「真的超級大，完全無法忽視啊」。

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