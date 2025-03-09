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娛樂 最新消息

（獨家）南珉貞大跳「台灣尚勇」！突襲台灣最南少棒隊 收穫超多「南朋友」

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中職富邦悍將啦啦隊韓籍成員南珉貞（남민정），近日在恆春半島頻頻出沒，除了被封為「墾丁之友」外，更突襲台灣最南少棒隊「大平國小」，本以為偏鄉孩子不認識她，沒想到仍引起小選手一陣瘋狂，收穫一大群小小「南朋友」。

突襲台灣最南少棒隊，南珉貞帶小選手跳台灣尚勇。（記者蔡宗憲攝）突襲台灣最南少棒隊，南珉貞帶小選手跳台灣尚勇。（記者蔡宗憲攝）

南珉貞雖然是中職啦啦隊，到抵台後還不曾看過基層少棒隊，到當地拍攝YouTube頻道時，得知恆春有一隻曾代表全國出賽「貝比魯斯盃」的大平少棒，主動希望能前往給小選手打氣互動。

突襲台灣最南少棒隊，南珉貞穿上台灣應援啦啦隊服。（記者蔡宗憲攝）突襲台灣最南少棒隊，南珉貞穿上台灣應援啦啦隊服。（記者蔡宗憲攝）

看到穿著台灣隊應援啦啦隊服南珉貞走入球場，從教練到小選手們都是一臉興奮又不可思議，南珉貞除了帶著小選手大跳「台灣尚勇」，也跟著他們跳起自己學校的應援曲，最後更親切的合照簽名來者不拒，滿足了這些孩子難得看到球場啦啦隊明星的願望。

突襲台灣最南少棒隊，南珉貞穿上台灣應援啦啦隊服。（記者蔡宗憲攝）突襲台灣最南少棒隊，南珉貞穿上台灣應援啦啦隊服。（記者蔡宗憲攝）

南珉貞透過翻譯說，第一次到台灣的小學，看到選手為了夢想努力非常感動，也感受台灣的棒球真能將大家融為一體，孩子聽到「台灣尚勇」就能自動跳起來，希望有機會看到這群孩子們成為國手或進入職棒，就算她當時已經退休也想為他們應援加油。

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