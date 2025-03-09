吳奇隆、劉詩詩表態不同調 婚變又被唱衰

吳奇隆（左）與劉詩詩屢屢被傳婚變。（翻攝自微博）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中共全國人大記者會7日談及台灣關係，指「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，不少投懷中國市場的台灣藝人陸續表態轉發官媒《央視》微博貼文，包括侯佩岑、趙又廷、陳志朋、張韶涵、歐陽娜娜、汪東城、楊宗緯等人。

小粉紅也自製「點名列表」，發現兩岸聯姻中趙又廷和高圓圓、陳妍希與前夫陳曉皆已轉發，李榮浩及楊丞琳則都未轉發，吳奇隆、劉詩詩被發現態度不一致。

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有眼尖網友觀察，近來頻頻爆出婚變的劉詩詩、吳奇隆夫婦，女方發文支持，男方卻至今未轉發，不一致態度讓大批網友又唱衰2人婚姻狀況，是不是真的要緣滅了。

據網友觀察，劉詩詩是在7日火速轉發《央視》貼文，但吳奇隆至今依舊噤聲，被大批小粉紅獵巫「詩詩都轉了你幾個意思」、「愛說說不說滾」、「堅持一個中國原則很難嗎？」甚至有偏激網友點名劉詩詩，「要不代吳奇隆說兩句？」、「看來這婚姻是沒戲了」。

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