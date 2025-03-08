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娛樂 最新消息

韓星李茂珍被巧遇！台灣店員獻唱「肯恰那叮叮叮」讓他無語了

李茂珍今天在新莊Zepp New Taipei深情獻唱。（記者王文麟攝）李茂珍今天在新莊Zepp New Taipei深情獻唱。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕韓國創作歌手李茂珍今天（8日）首度來台開唱，以告白神曲《Ordinary Confession》為演唱會揭開序幕，直呼「來到台灣真是感慨萬千」。

李茂珍以高超的主持功力化解尷尬氛圍。（記者王文麟攝）李茂珍以高超的主持功力化解尷尬氛圍。（記者王文麟攝）

李茂珍彬彬有禮，首次面對台灣觀眾表示：「我不是很理解你們的語言，我唯一會說的中文只有『你叫什麼名字？我叫李茂珍』。」由於海外演出經驗不多，李茂珍聽著翻譯的過程也覺得很有趣，因為他講完後會得到觀眾回應，接著翻譯翻完，觀眾又會再回應一次，一樣的回答聽到兩次，讓李茂珍直呼就像是遠端與粉絲溝通。

李茂珍對翻譯感到很神奇。（記者王文麟攝）李茂珍對翻譯感到很神奇。（記者王文麟攝）

在演唱韓劇《現正分手中》的主題曲《Come rest with me》之前，李茂珍表示，「像我這樣的歌手，演唱會都是讓觀眾坐坐席，有這樣的站席是第一次，第一次來台灣開唱、第一次有搖滾區，感覺很新鮮特別。」新鮮的除了搖滾區，還有翻譯，李茂珍聽到翻譯老師連情緒抑揚頓挫、語助詞都跟著翻譯，笑說「是不是我中間的頓點都會一起翻譯啊，其實我連翻譯坐在哪，我都不知道，感覺滿有趣的」。

他分享，昨天去涮涮鍋店，店員發現他似乎會講韓文就走進他，「他跟我說，我只會唱一首韓文歌，就是『肯恰那』（韓文沒關係），我甚至沒說我會不會韓文，沒有任何對話，看到我可能會講韓文，就說我會一首韓文歌，然後自己唱了『肯恰那叮叮叮』就走了，雖然當下覺得滿無言，但演唱會前發生這樣有趣的小故事，心情更加輕鬆了。」

李茂珍獻唱一首首情歌，讓全場歌迷聽得如癡如醉。（記者王文麟攝）李茂珍獻唱一首首情歌，讓全場歌迷聽得如癡如醉。（記者王文麟攝）

他在演唱會上獻唱《機智醫生生活2》的OST《Rain and You》、《Traffic Light》等歌曲，還表演了karencici的《愛你但說不出口》，雖然咬字不夠清楚，不過李茂珍笑說「我為了這20秒，不知道練習了幾小時」至於胡夏的《那些年》，李茂珍稱這是首韓國人都知道的台灣歌曲，「雖然很難我沒有信心，但我好像必須唱這首歌」，結果他表現得太好了，台粉要求安可再唱一遍，現場氣氛相當熱烈。

在演唱ENHYPEN的《Polaroid love》時，李茂珍分享曾經在主持的KBS節目《加長型禮車服務》演唱過這首歌，有感而發：「如果大家若無其事，我也會若無其事。」並表明想繼續主持的意願，獲得台下歌迷的鼓掌。

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