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娛樂 最新消息

超越嵐！Snow Man出輯銷量破150萬 「三連霸」主宰令和時代

Snow Man出道五週年推出首張精選輯《THE BEST 2020 - 2025》。（avex taiwan提供）Snow Man出道五週年推出首張精選輯《THE BEST 2020 - 2025》。（avex taiwan提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓天團Snow Man推出首張精選輯《THE BEST 2020 - 2025》，於發行首週創下驚人銷量，以139.5萬張的銷量成績成功登上「Oricon公信榜專輯週榜」冠軍，這也是Snow Man自第一張專輯《Snow Mania S1》以來，連續五張專輯奪得排行榜冠軍達成「五連霸」紀錄。

該作品截至本週已累計銷量超過150萬張，不但是Snow Man首張累計銷量突破150萬的專輯，也成為令和時代第3張達成此成就的專輯，再次寫下驚人紀錄。這次首週銷量不僅超越前作《RAYS》的108.1萬張，刷新自身最高首週銷售紀錄外，更一舉超越《i DO ME》的累積總銷量。同時這個成績也打破「嵐」於2019年7月8日推出的《5×20 All the BEST!! 1999-2019》首週130.4萬張，正式成為日本令和時代首週銷量最高的專輯。

此外，Snow Man繼2023年《i DO ME》、2024年《RAYS》後連續三張專輯皆首週突破百萬銷量，這讓他們也成為 自1999年Mr.Children《DISCOVERY》以來，時隔26年首度達成三連霸的男性歌手，同時也是令和時代首組達成此成就的歌手。至今僅有B’z、Mr.Children、GLAY達成過此紀錄。

更令人矚目的是，Snow Man憑藉這張精選輯，達成史上首組「出道以來連續五張專輯累計銷量突破百萬」的歌手，寫下日本Oricon公信榜專輯週榜創立以來（自1970年起）的歷史性紀錄。《THE BEST 2020 - 2025》作為Snow Man出道五週年的首張精選輯，收錄成軍以來的精華歌曲。主打歌《SBY》是成員目黑蓮主演電影《一兆＄遊戲》主題曲。此外，Snow Man也即將展開首次體育場巡演，分別於4月19、20日在東京國立競技場，6月7、8日在神奈川日產體育場舉行「Snow Man 1st Stadium Live ～Snow World～」。！

今年迎來出道五週年的Snow Man，佐久間大介表示：「我們順利迎接了出道五週年！」並向粉絲表達感謝。談及精選輯，深澤辰哉也感慨道：「我們自己也很驚訝，竟然首日就達成百萬銷量，真的很感謝大家！」。關於首次體育場巡演，深澤坦言：「最直接的感覺就是開心！這讓我們的夢想更加擴展，對Snow Man來說也是未曾踏足的領域。」

他們回憶曾在嵐的國立競技場演唱會擔任伴舞，佐久間提到：「即使只是伴舞也覺得超棒，尤其是日落時的氛圍，真的令人難忘。」他們也提到可能會遇上下雨，笑說團內的「雨男」岩本照是否會發揮影響力。佐久間期待地說：「無論天氣如何，都會成為特別的演出。希望這場演唱會能讓大家一起慶祝五週年！」

Snow Man首張精選輯《THE BEST 2020 - 2025》推出「初回限定版A」、「初回限定版B」及「普通版」3版本，台壓版已經正式發行。

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