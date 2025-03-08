松重豐喊話合作許光漢！狂嗑20道台灣辦桌菜不餓了

松重豐來台宣傳《電影版孤獨的美食家》，接受觀眾提問。（采昌提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男星松重豐昨天（7日）第六度訪台，昨晚出席《電影版孤獨的美食家》VIP首映會，只見他看見台下不同年齡層的來賓，讓他直呼感動，尤其電影橫跨法國、南韓、日本三地取景拍攝，當被問到未來是否有機會再來台灣拍電影，與台灣演員共演，他特別點名希望能跟「許光漢」再度共演，一同在台灣街頭尋找美食。

熱播13年的國民美食神劇《孤獨的美食家》，終於首度電影化，為了宣傳這部在日本大破10億日圓票房的《電影版孤獨的美食家》，身兼導演、編劇、主演三職的松重豐於昨天抵台，並在昨晚作客位在台北京站威秀影城舉辦的VIP首映會。

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《電影版孤獨的美食家》松重豐參與昨日晚間舉辦的VIP首映會，與全場觀眾大合照。（采昌提供）

當被問到未來是否有機會來台灣拍攝電影時，他表示：「我們團隊在海外的拍攝中，台灣是拍攝過最多次的地方，而我自己也強烈希望電影版能有機會在台灣拍攝，那會是一件很令人興奮的事情！」他更特別點名：「之前曾在《青春18×2 通往有你的旅程》與許光漢合作過，如果能在台灣某個街道與他相遇，一同去尋找美食，那會非常令人期待呢！」

在VIP首映會上，看到一位小朋友奮力舉手，並向松重豐提問：「這部電影的拍攝與製作，總共花費多少時間？」出乎眾人意料之外的「超成熟」發問，也讓松重豐驚訝到忍不住笑出聲，驚呼：「天呀！台灣觀眾的水準實在太高了，沒想到會從小朋友的口中聽到關於製作時長的問題！」後續他也接續說明，電影從構思到完成耗時大約3年，並向提問的小朋友喊話：「拍電影真的很好玩，歡迎你加入電影團隊！」

電影正巧將在白色情人節（3月14日）於台灣上映，當被問到會推薦當天沒約會對象的朋友們，享用什麼療癒人心的美食時，他則妙答：「滷肉飯很好，份量小，很適合一個人吃；或是擔仔麵也很棒，你可以把白巧克力撒在上面喔！」幽默逗趣的回覆也笑翻眾人。

松重豐前往台中品嘗酸菜白肉鍋。（翻攝自IG）

在昨晚VIP首映會結束後，片商招待松重豐與日方隨行人員大啖道地台灣料理，從香腸、切鵝肉、蒜泥白肉、炸花枝丸、涼拌小卷、炒高麗菜、炒空心菜等基本開始，再到胡椒蝦、脆皮烤腸、豬腳、絲瓜蛤仔、麻油燒蛋等佳餚，再到讓松重豐好奇心大爆發的客家小炒，甚至驚呼好大一條的乾煎馬頭魚，直到最後壓軸的「辦桌必備」魷魚螺肉蒜上桌，那既甘甜又微辣的特殊口感，更是讓他盛讚不已。只見近20道料理陸續上桌，填飽了眾人的胃，更讓松重豐直呼：「明天的宣傳行程更有活力了！」

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