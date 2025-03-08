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李銘忠20歲時不顧哥哥反對 哭喊：讓我替自己做決定

李銘忠分享演員故事。（鏡電視提供）李銘忠分享演員故事。（鏡電視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《誰來演戲》第二季本週邀請被譽為「亞洲戲王」的性格派實力演員李銘忠，在與主持人劉品言在車上一對一訪談中。李銘忠娓娓道來從童年一直搬家，國中開始6年期間每天下課就去工地打工貼補家用的艱辛過程，以及成為演員的心路歷程。

李銘忠憑藉精湛的演技屢獲獎項肯定，除了榮獲大馬影帝，還有一位同樣耀眼的明星哥哥李銘順。他說其實自己是因為在19歲那年，看到哥哥在電視中的演出，讓他埋下成為演員的種子。

主持人劉品言與李銘忠在節目中相談甚歡。（鏡電視提供）主持人劉品言與李銘忠在節目中相談甚歡。（鏡電視提供）

20歲那年，李銘忠決定跟哥哥走一樣的路，但當時已經成名的李銘順因為看過太多演員不順遂，所以並不贊成他跟自己一樣成為一個演員，不過李銘忠心意已決，從小到大都依循家人意見的他鼓起勇氣，哭著對李銘順說：「你就讓我第一次為我自己人生做決定好不好！」也因為自己的決定，李銘忠說即使曾經走到低谷、口袋沒錢的困境，他也從來沒有怨過任何人，因為這是自己的決定。

從20歲哭著跟哥哥說要成為演員的李銘忠，一路走來，甚至在去年金鐘獎與哥哥李銘順同台競爭影帝獎項，讓李銘忠感概的說到以前入圍獎項感覺比較孤單，金鐘獎能跟哥哥一起入圍，讓他有股家人陪伴的安心感，雖然最後沒得獎，他笑說能跟哥哥一起入圍競爭，已經讓他心滿意足。

李銘忠最遺憾來不及讓媽媽看到自己的好表現。（鏡電視提供）李銘忠最遺憾來不及讓媽媽看到自己的好表現。（鏡電視提供）

李銘忠也說到，演戲對他來說是療癒的，因為可以透過演出角色，去彌補現實生活中所失去的缺口，譬如他很遺憾的是現在擁有的成果，來不及讓媽媽看到。所以如果演出的角色有跟劇中媽媽互動的橋段，任何一個撫摸或是做菜給媽媽的動作，都會讓李銘忠很有感觸，他眼眶泛紅哽咽地說：「那個感覺，可以彌補我之前沒辦法來不及做的。」讓人看到他鐵漢柔情的一面。

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