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娛樂 最新消息

一休息就陷入焦慮！37歲林柏宏靠馬拉松體悟新想法

〔記者蕭方綺／台北報導〕37歲林柏宏擔任雜誌封面，談到在電影《96分鐘》有別過去的斯文印象，扮演他夢想中的硬漢角色，為此加強專業訓練，前一陣子也挑戰了台北馬拉松的半馬賽程，並提到過去曾因為「休息」感到焦慮的心路歷程。

林柏宏認為每跨出一步都是為了自己，而不是為了跟別人比較。（Marie Claire 美麗佳人提供）林柏宏認為每跨出一步都是為了自己，而不是為了跟別人比較。（Marie Claire 美麗佳人提供）

為了馬拉松半馬比賽，林柏宏賽前的每一項心肺和肌力訓練，無論是不間斷的登階或長時間的路跑，都逼著他推進體能的極限，「身體的痛苦是一定會有的，比如說痠痛、喘啊，也有沒有辦法跨出下一步的辛苦，最終我還是非常享受這個比賽，我覺得每跨出一步都是為了自己，而不是為了跟別人比較」。林柏宏在馬拉松這件事情上最大的體悟，就是每個人都有自己的時間、有自己的步調。

林柏宏過去曾因為「休息」感到焦慮。（Marie Claire 美麗佳人提供）林柏宏過去曾因為「休息」感到焦慮。（Marie Claire 美麗佳人提供）

這些日子，林柏宏也總是不斷地鞭策自己，每個人自有步調這樣的體悟，「以前對於休息這件事，會感到焦慮，總認為一定要努力地趕快拍攝下一個作品。現在這樣的焦慮比較少了，我覺得演員的生命可以非常長，懂得慢下來的時候，我們才能夠在密集的行程或工作當中，得到更多創作的靈感。」

今日的他已意識休息和工作必須併存，「我不覺得自己非得在短時間內完成什麼樣的事情，我盡量讓自己的生活沒有這種焦慮。我認為只要一點一滴經營、好好完成每一個步驟，終究會有好的結果。」

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