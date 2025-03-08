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娛樂 最新消息

大港開唱驚見「亞洲貓王」唐嘉鴻 還有大咖天后

唐嘉鴻將在本屆大港開唱分享單槓人生。（國訓中心提供）唐嘉鴻將在本屆大港開唱分享單槓人生。（國訓中心提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第16屆大港開唱3月29、30日在高雄駁二藝術特區登場，主辦單位攜手國家運動訓練中心，繼拳擊國手黃筱雯、甘家葳確定參戰音樂祭，曾獲奧運銅牌的「亞洲貓王」唐嘉鴻也將前進大港現場，相約搖滾音樂人balazwolf展開「單槓人生對談」。

去年在巴黎奧運男子單槓項目奪下銅牌的「亞洲貓王」唐嘉鴻，他以高難度體操動作，帶來極致飛躍、迴旋肢體展現，最後不僅成功為台灣體操運動寫下歷史，也為自己在五環殿堂留下美好回憶。

這段撼動人心的故事，將在今年大港開唱現場由本人親自分享，特別邀請與balazwolf合力同台，透過不同舞台與觀眾，希望能跟更多人推廣競技體操的獨特魅力。

萬芳將以DJ身分參加大港開唱。（出日音樂提供）萬芳將以DJ身分參加大港開唱。（出日音樂提供）

此外，每年大港開唱的定番船班活動「大雄丸」舞台也公開DJ清單，張震嶽將以「DJ Orange」身分，精挑細選人生歌單，更邀請大家一起陪他上船出海開趴；療癒天后萬芳這次不拿麥克風，改當DJ播歌給樂迷聽，曾是廣播主持人的她，首次挑戰不同的放歌方式。

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