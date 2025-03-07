劉至翰遭「Threads流量怪獸」點名：別占有我 吸300萬網友朝聖爆紅

劉至翰近期意外成為Threads網紅。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉至翰近期在Threads爆紅，他被一名女網友「江莉錦」以令人摸不著頭緒的字句喊話：「我沒交往你，別占有我。」這篇文吸引近300萬人朝聖，就連劉至翰也親自留言：「那個…要確捏…我整個莫名其妙…！不過，看大家笑的很開心。」他的弟弟孫沁岳今（7日）擔任日本網購市集一日店長，被問劉至翰意外成了「Threads網紅」，他表示有聽親戚聊過說哥哥最近很紅，「但最近拍戲太忙了，比較沒有關注這件事情。」

劉至翰被女網友江莉錦點名「別占有我」爆紅。（翻攝自threads）

女網友「江莉錦」接連發文點名劉至翰，除了最多觀看的「劉至翰，我沒交往你，別占有我，江莉錦敬上」，還有「劉至翰我沒跟你水瓶座對水瓶的心了，放棄你是好的嘍，拜拜」、「劉至翰假了很多變成了，另一種，我只能淡淡地心對待所有」、「因為你劉至翰一直種馬，拜」、「劉至翰穿我天蝎黑色試看看，我是11月的江莉錦，你過世」、「劉至翰討江莉錦客兄，要江莉錦戴綠帽的明星114/3/5」、「劉至翰娶了林氏，還想要江莉錦」、「劉至翰泡馬子蕭淑慎十月天蝎」。

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劉至翰近期意外成為Threads網紅。（翻攝自臉書）

江莉錦沒頭沒尾的語法被稱是「江莉錦體」，不少網友模仿起她說話的語氣，甚至還有人寫歌、畫江莉錦提到的人名及事件，直喊是「江莉錦宇宙」，劉至翰雖被點名，卻也樂在其中，他先是說：「我真的覺得大家都好可愛，很善意的使用莉錦的文法來表現自己，很瘋但真的很可愛，種馬已過世。」後來錄影片搞笑說：「江莉錦，找我膩？歡迎收看民視八點檔《好運來》，來占有我喔！喔！」昨天更開直播與網友聊天，他以「江莉錦體」留言說：「謝謝來拈香的莉錦們！我被你們占有了，每個都漂亮到我過世，龍山寺四不四」，網友瞬間江莉錦上身，紛紛搞笑留言：「發芬～直接笑過世」、 「不好意思，我是因為江莉錦才知道劉至翰，我過世」、「假莉錦們，別占有至翰，你們很好笑，我也過世。114/3/7」。

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