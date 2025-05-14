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娛樂 最新消息

黃子佼私藏47名兒少2845部性影像！二審拚免關 已與16人和解

〔記者張文川／台北報導〕藝人黃子佼被控從情色網站「創意私房」購買下載收藏2259部兒童少年的性影像，受害人多達35人，其中年紀最小的僅有10歲，一審台北地院將他判處8月徒刑，台北地檢署另查出還有12名少女受害、共586部性影像片，日前追加起訴並移送二審高等法院併案審理；高院今天召開準備程序庭，黃子佼當庭付錢與1名被害人家長達成調解，迄今總共已與16人達成調解。法官定7月初再開庭。

黃子佼今天到高等法院開庭。（記者張文川攝）黃子佼今天到高等法院開庭。（記者張文川攝）

黃子佼今仍穿著他開庭時專用的「戰袍」中山裝，他抵達高院時，媒體問他要認罪、道歉嗎？ 他雙手合十，沒有回答。庭訊約1小時結束，黃子佼不發一語，對媒體一鞠躬，隨即上車離開法院。

據悉，今日庭訊時，黃子佼當庭給付和解金給一名少女的律師，達成和解，和解人數增加至16人。一名被害人的律師主張，全案共有47人被害，法院應採「一罪一罰」從重量刑。

另有被害人家長向法官表示，恐須花費上百萬元，才能完整消除家人於網路上流傳的性影像，認為黃以各個擊破、低價和解的策略，目的是要力拚將刑期降至6個月以下或緩刑，以求不須入獄，斥責黃子佼身為人父，竟這樣對待別人的小孩，「不能為了一點錢就這麼算了」。

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高院為防止黃子佼逃亡逃避後續審理與執行，已於本月2日裁定黃子佼50萬元交保，並限制出境、出海。檢警查出，黃子佼自2014年2月起，成為「創意私房」的高級會員，購買、下載兒童或少年性影像片，一度獲北檢緩起訴處分，支付公庫120萬；但經高檢署撤銷發回重查，2024年北檢起訴。

一審北院認定，黃子佼購買、持有2259部兒少性影像片，被害兒少有35人，年紀最小者僅10歲、最大者17歲，依兒童少年性剝削防制條例將他判處8月徒刑。檢、辯均上訴，高院審理中。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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