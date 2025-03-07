李洪基放話「海外三人體制」有崔敏煥！FTISLAND四月重返高流開唱

FTISLAND將於4月12日於高雄流行音樂中心開唱。（希林國際提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕時隔半年！韓國人氣樂團FTISLAND即將於4月12日重返高雄流行音樂中心舉辦《2025 FTISLAND LIVE ‘PULSE’ THE FINAL IN KAOHSIUNG》，演唱會門票將於3月15日上午11點在ibon售票網站及全臺7-11 ibon機台開賣。

韓國人氣樂團FTISLAND由李洪基、李在真、崔敏煥組成，不過鼓手崔敏煥去年捲入風波，暫停活動，主唱李洪基日前透露，在韓國會以兩人體制進行，在海外會以三人體制活動。

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FTISLAND去年發行正規七輯《Serious》，累積多年的音樂實力在暌違8年的正規專輯中再度展現地淋漓盡致，他們也展開亞洲巡迴演唱會，並參與多場音樂祭演出，讓更多的粉絲與觀眾能感受他們現場演出的魅力。去年10月FTISLAND就曾帶著巡迴演唱會《2024 FTISLAND LIVE ‘PULSE’ IN KAOHSIUNG》造訪高雄，不僅大讚台灣場優秀，能夠將韓國場的舞台原汁原味呈現，更被臺灣 PRIMADONNA （粉絲名）準備的驚喜應援活動感動得在台上落淚。

FTISLAND將於4月12日於高雄流行音樂中心開唱。（希林國際提供）

今年1月FTISLAND 才又與同公司旗下樂團們一起以家族演唱會來台演出，當時主唱李洪基就開心與粉絲們分享，去年和大家約好多次來台，並承諾今年一樣會常常見面。隨著宣布將再次來台舉辦專場演唱會，也足以見得FTISLAND對台灣粉絲的深厚情誼。

《2025 FTISLAND LIVE ‘PULSE’ THE FINAL IN KAOHSIUNG》演唱會票價為TWD 5,880/TWD 4,880/TWD 3,880/TWD 2,880，另推出限量VIP套票TWD 6,580（含價值TWD 5,880 票券乙張、特區優先入場資格、會前彩排福利、獨家小卡一組），凡於3月24日前購票者，還有機會在3月29日使用一元加購親筆簽名海報、會後歡送、親筆簽名拍立得等福利。

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