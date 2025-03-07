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《孤獨的美食家》松重豐第六度來台！下機就狂嗑擔仔麵

松重豐第六度來台，還透露曾經帶著太太來過台灣。（采昌提供）松重豐第六度來台，還透露曾經帶著太太來過台灣。（采昌提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕現年62歲的日本男星松重豐今天（7日）第六度來台，宣傳由他自編、自導、自演的最新力作《電影版孤獨的美食家》，他得知下機後就能立刻品嘗台灣擔仔麵，忍住吃飛機餐的慾望，當他吃到擔仔麵的一刻，讓他十分感動，「我今天被擔仔麵感動，這根本就是為了孤獨的美食家創造的小品，這個份量比較小，就可以吃這個又吃那個。」

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松重豐今天出席記者會，以台語向大家自我介紹，並以「五郎」口吻說出「肚子餓了」，笑翻眾人。被問到喜歡的台灣美食，他點名酸菜白肉鍋，而且一定要吃到豆花，希望也能品嘗到香蔥麵包、太陽餅。

松重豐在松山機場與影迷合影。（采昌提供）松重豐在松山機場與影迷合影。（采昌提供）

今天搭乘班機於中午時分飛抵松山機場，即使劇組這次沒有對外公開班機資訊，但機場依然聚集約莫20位想要碰運氣的熱情粉絲，自主在機場守候，甚至有人還跟公司請假過來，就怕錯過跟松重豐在機場見面的機會。當松重豐以一襲皮外套、牛仔褲等休閒勁裝現身機場入境大廳，不少粉絲不斷呼喊松重豐的名字，甚至是遞上簽名版，以及遠從日本帶回來的電影周邊、公仔想索取他的親筆簽名。

看到有影迷自主接機，讓松重豐可說是又驚又喜，並用親切微笑跟所有人揮手致意、簽名與合照來者不拒，大展親民的一面，光是從一現身入境大廳到上到保姆車，竟然耗費了20多分鐘，可說是粉絲服務做好做滿。

不少影迷希望能要到松重豐的簽名。（采昌提供）不少影迷希望能要到松重豐的簽名。（采昌提供）

現場來接機的粉絲甚至透露自己對松重豐的崇拜：「從很久之前就一直觀賞他的作品，這次終於見到本人真的好開心！」讓人見識到他的超高人氣。《電影版孤獨的美食家》即將在3月14日於台灣上映。

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