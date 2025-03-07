松重豐愛香菜麵線！否認《孤獨的美食家》假吃：簡直是紀錄片

松重豐以「五郎」口吻說「肚子餓了」，笑翻眾人。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日星松重豐第六度訪台宣傳《電影版孤獨的美食家》，他今天（7日）開場以台語自我介紹，並以「五郎」口吻說「肚子餓了」，表示來到台灣有種回到故鄉般的熟悉，一下機就品嘗了擔仔麵，還在記者會上吃了麵線，當場點評在日本吃不到這個口味。被問到可否加香菜？他點頭如搗蒜：「我超愛香菜，大把大把的加！」

相關新聞：《孤獨的美食家》松重豐第六度來台！下機就狂嗑擔仔麵

請繼續往下閱讀...

松重豐當場品嘗麵線，稱來到西門町就想吃麵線。（記者王文麟攝）

由松重豐自編、自導、自演的《孤獨的美食家》推出電影版，在日本突破10億日圓（約台幣2.2億元）的票房佳績，當初松重豐揚言，「若是票房不佳就引退」，如今他也打消這個念頭，非常感謝大家的支持，並希望接下來在台灣、韓國上映能夠有更多觀眾進電影院，「我絕對不會考慮引退，會去思考怎麼拍攝。」

松重豐第六度來台，宣傳電影《孤獨的美食家》，親切向鏡頭揮手。（記者王文麟攝）

儘管來過台灣多次，松重豐還沒攻略過南台灣，更自爆明天會到台中，一邊旅行一邊場勘，更希望能夠品嘗太陽餅，因為聽說太陽餅有著單純、樸實的香氣，卻令人忘懷，很想知道裡面藏有什麼祕密。另外，他對於香蔥麵包也十分感興趣，今天還特別為了擔仔麵，不敢吃飛機餐。

松重豐希望能品嘗太陽餅。（記者王文麟攝）

他在記者會上玩了心理測驗，最後選擇了麵線，他稱來到西門町就想吃麵線。最後選擇麵線的人個性為「一旦決定就會貫徹到底，但對流行不關心」，松重豐稱他確實是貫徹到底的人，就像這次執導電影就率領劇組堅韌不拔；至於不關心流行，松重豐稱與其說是不關心，不如說是跟不上，沒辦法快速吸收新資訊，IG也是被年輕人鞭策才努力經營。

松重豐幾乎無所不吃，且強調拍攝《孤獨的美食家》時絕對真吃，宛如拍攝紀錄片，「有時候拍電影會重複剪接，但我們節目的目的，就是會從第一盤吃到最後一盤，就像拍紀錄片一樣很真實的拍完，要吃之前會刻意保持肚子餓的狀況。」不過他罕見透露，不敢吃白蘆筍罐頭，笑說如果節目上出現這一道料理，代表《孤獨的美食家》就結束了。

松重豐稱演出《孤獨的美食家》有種使命感。（記者王文麟攝）

松重豐自從來台拍攝《孤獨的美食家》後，不少店家都推出「五郎特餐」，受到許多人的歡迎。對於擁有這樣的影響力，松重豐表示：「每次聽到這種事情都很感動，去的餐廳都會貼我的海報，很珍惜我的來訪，因為疫情關係有很多餐廳都很困難，真的很希望透過我們節目繼續支持，也是某種使命感。」

《孤獨美食家》系列邁入13年，堪稱最受歡迎的美食長壽劇，松重豐表示，或許會有人問「還要到電影院去看嗎？」不過松重豐有自信，希望大家給個機會，進電影院看有笑有淚，又能充滿幸福感的電影。電影在3月14日上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法