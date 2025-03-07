網路瘋傳「腎衰竭病逝」 陳盈潔今早動向曝光
陳盈潔去年入獄服刑後申請保外就醫。（資料照，記者塗建榮攝）
〔記者傅茗渝／台北報導〕71歲「歌壇大姐大」陳盈潔因教唆偽造有價證券罪遭判3年2月徒刑，後因急性腎衰竭、敗血症申請保外就醫，孰料近日遭瞎傳腎衰竭病逝。好友陳凱倫聽聞消息後趕忙連絡陳盈潔家人，也向本報透露她的最新動向。
陳凱倫曝兩人最近一次見面是去年10月陳盈潔生日。（翻攝自YT）
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陳凱倫出道初期和陳盈潔一同在「中信歌廳」上班，兩人家住附近，當時當紅的陳盈潔經常溫馨接送，因此種下深厚姐弟情誼，陳盈潔腎衰入院後，陳凱倫不時赴院探望，心繫她的病情，陳凱倫透露最近一次見面是去年10月陳盈潔生日，他特地帶上蛋糕，兩人期間也偶有說笑。
陳凱倫聯絡陳盈潔家人得知她今早在做復健。（資料照，翻攝自臉書）
陳凱倫對於陳盈潔烏龍死訊有些錯愕，表示上禮拜才與其家人通電話，得知她一切穩定中。他也趕忙向陳盈潔家人表達關心，稍早得到對方回覆，澄清為假消息，已經接獲許多好友詢問關心，「盈姐今天上午在做復健！謝謝你的關心！」看到消息後，陳凱倫也放下心中大石頭。
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