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陳盈潔遭瞎傳腎衰竭病逝 陳凱倫錯愕曝私下對話

陳盈潔去年8月23日發監入獄服刑。（資料照，記者塗建榮攝）陳盈潔去年8月23日發監入獄服刑。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕71歲「歌壇大姐大」陳盈潔因教唆偽造有價證券罪遭判3年2月徒刑，後因急性腎衰竭、敗血症申請保外就醫，孰料近日網路上傳出烏龍死訊，民視鳳凰藝能總經理趙善意出面闢謠，好友陳凱倫也透露她一切穩定中。

陳盈潔遭瞎傳腎衰竭病逝。（資料照，翻攝自臉書）陳盈潔遭瞎傳腎衰竭病逝。（資料照，翻攝自臉書）

陳盈潔突傳烏龍死訊嚇壞好友，民視鳳凰藝能總經理趙善意表示：「她還在醫院療養，目前有點失智狀況。」許常德也透露陳盈潔的狀況一切安好。陳凱倫得知消息有些錯愕，表示上禮拜才與其家人通電話，得知她一切穩定中，倒是傾心照顧她的大姐健康出問題，三月初將安排核磁共振檢查，當時雙方口頭關心彼此保重。

去年陳凱倫在陳盈潔生日隔天帶蛋糕探望。（翻攝自YT）去年陳凱倫在陳盈潔生日隔天帶蛋糕探望。（翻攝自YT）

陳凱倫去年10月16日陳盈潔生日隔天，特地戴上蛋糕到醫院探望，當時他轉達陳盈潔狀態好了許多，偶爾能講出一兩句完整的話，語言能力慢慢進步中，兩人偶有說笑，陳凱倫也唱唱歌逗她。

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