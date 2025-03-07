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兄弟幫忙王大陸不收錢 小阿俊否認收3.6萬元

33歲男星王大陸搭稱Uber與司機起衝突，憤而透過富二代好友游翔閔找來打手行兇，涉嫌教唆傷害。（翻攝自臉書）33歲男星王大陸搭稱Uber與司機起衝突，憤而透過富二代好友游翔閔找來打手行兇，涉嫌教唆傷害。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕33歲男星王大陸先前因逃避兵役引發社會熱烈討論，後又從手機當中查獲涉嫌教唆傷害線索，起因為搭乘Uber與司機起衝突，憤而透過富二代好友游翔閔找來打手行兇。繼王大陸、游翔閔之後，出手毆打司機的四海幫堂主「小阿俊」陳子俊也落網，他落網後表示不認識王大陸，也沒有收錢，純粹是無酬幫忙。

王大陸與Uber司機產生不快之後，找好友游翔閔（圖）幫忙出氣。（翻攝自IG）王大陸與Uber司機產生不快之後，找好友游翔閔（圖）幫忙出氣。（翻攝自IG）

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王大陸因乘坐Uber與司機起口角，之後王大陸透過富二代游翔閔想要出一口氣，游翔閔聯繫四海幫堂主小阿俊，找來3名打手行兇，小阿俊落網後認收了王大陸3.6萬元的紅包，是無酬幫忙。警方懷疑，小阿俊為了和游翔閔交朋友，才出手幫忙，今（7）早小阿俊已依傷害罪嫌移送新北地檢。

「小阿俊」陳子俊表示自己並無收受王大陸3.6萬元紅包。（本報資料照，記者徐聖倫攝）「小阿俊」陳子俊表示自己並無收受王大陸3.6萬元紅包。（本報資料照，記者徐聖倫攝）

先前王大陸遭拘提後，小阿俊就展開逃亡生活，昨天似乎想主動投案，故先遣律師到警局，但本人卻遲遲未露面，直到警方跟監小阿俊女友，才在咖啡廳將其逮捕。小阿俊稱自己與游翔閔從小就是好友，與王大陸則毫無交情，當天因接到游翔閔打電話拜託，才出手給Uber司機一點教訓。

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小阿俊表示，司機的行蹤是游翔閔提供，自己收到通知後，前往現場果然找到人，於是故意製造行車糾紛，藉故將司機拖下車痛毆，並錄影回報游翔閔，中間並無索取任何報酬或收受紅包，警方訊後全案依傷害罪嫌移送新北地檢。

☆《自由時報》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」☆

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