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娛樂 最新消息

吳姍儒代班小S主持！《小姐不熙娣》收視成績出爐了

小S（左起）向《小姐不熙娣》告假後，由Sandy代班搭檔派翠克主持。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）小S（左起）向《小姐不熙娣》告假後，由Sandy代班搭檔派翠克主持。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛上月2日不敵流感併發肺炎病逝日本，面對最親近的姊姊突然驟逝的噩耗，「小S」徐熙娣悲痛難以言喻，更向所主持的節目《小姐不熙娣》請假逾半年。然而，「Sandy」吳姍儒接下節目的代班主持棒，如今收視率數字也出爐了。

小S難走出喪姊之痛向《小姐不熙娣》吿假後，Sandy被製作單位找來緊急救火，不過消息曝光卻遭部分網友質疑無法勝任。對此，Sandy曾於日前出席活動時親上火線回應，甚至先打預防針表示「我先講好了，收視率一定會掉喔！」盼請觀眾朋友別太苛刻。

Sandy代班《小姐不熙娣》收視成績出爐。（翻攝自臉書）Sandy代班《小姐不熙娣》收視成績出爐。（翻攝自臉書）

《小姐不熙娣》昨（6日）公布Sandy主持的收視成績，30至49歲都會女性收視率高達0.42，25至49歲女性族群收視率達0.33。對於收視率獲得好成績，製作單位也表示「收視持續亮眼，那是必須的吧‍！」同時感謝所有喜歡《小姐不熙娣》的觀眾朋友。

不僅如此，隨文還附上Sandy與助理主持派翠克一起比臉頰愛心的合照，在配上小S旁白設計力讚「幹得好」。值得一提的是，製作單位日前也公布小S主持的收視數據為「收視冠軍」，25至49歲收視率為0.52，為同時段綜藝收視第1。

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