派汀森扮社畜逆襲全台開紅盤！《米奇17號》創奉俊昊開片票房新高

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡名導奉俊昊與男神羅勃派汀森首度合作新片《米奇17號》昨（6）日在台上映，首日全台大賣近台幣300萬票房，一舉超越導演前作《寄生上流》，創下奉俊昊作品在台最高開片日票房紀錄！

派汀森在片中飾演冒死工作的底層社畜，力爭上游、最終上演逆襲老闆的熱血劇情，引起觀眾共鳴，除了劇情高潮不斷，奉俊昊也藉故事裡「人體列印」的獨特設定，探究人性本質與倫理道德，獲讚「劇情不只好笑，還極具深度！」

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《米奇17號》在台上映刷新導演奉俊昊開片成績。（華納兄弟提供）

該片在美國知名影評網站爛番茄也獲得89%新鮮好評認證。劇組為了呈現片中派汀森在故事裡地位最低的設定，還偷偷在他的褲子後方開了個洞，讓他直呼拍戲時「很沒安全感」，因此更真實演出底層社畜的形象，就連導演奉俊昊都認為他飾演的米奇過得太可憐。

但正因如此平凡的小角色，也願意鼓起勇氣，為信念奮力一搏，這樣的劇情才能激勵人心，帶給觀眾滿滿感動，導演奉俊昊表示「我希望觀眾看完電影後，能花一點時間思考我們為何成為人類，以及必須做什麼才能保持人性，即便只想了三分鐘也好！」《米奇17號》全台上映中。

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