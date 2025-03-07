小煜零下兩度玩野球拳「脫到剩背心」 阿緯突喊不錄：最後一次

〔記者林欣穎／台北報導〕敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子錄製TVBS《來吧！哪裡怕》繼上週迎戰大胃王之後，六棒的北九州之旅繼續熱血進行，與經理人朵拉前進北九州市政府與市長會面，更接受市長託付，六棒將參與當地著名的「成人禮」，並需在典禮上演出獲得超過180分貝的歡呼聲。而北九州因壽司十分知名，又名為壽司城，市長也親自化身職人捏壽司為六棒應援，親切表示「想要親自請六棒享受北九州好吃的壽司」。

小杰（左起）、王子、威廉、敖犬、小煜、阿緯身著特色服裝參加「最狂成人禮」。（TVBS提供）

他們也造訪歷史悠久的小倉城與當年跟台灣香蕉頗有淵源的貿易聖地門司港，零下兩度的氣溫讓六棒冷的瑟瑟發抖，卻又多次玩起「急凍野球拳」，猜拳輸就脫下一件衣服，寒冬中小煜脫到僅剩一件背心，六棒之間的瘋狂競技遊戲讓阿緯脫口而出：「這是我最後一次出現在這個節目了」，場面爆笑。

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本集亮點來到六棒參加日本的「成人禮」儀式，一場對象是年滿20歲青年的盛典，象徵他們的成長與獨立。其中北九州的成人禮更以極度浮誇、華麗的裝扮聞名，成為近年最具話題性，被公認爲擁有「最狂成人禮」的城市。

小杰（左起）、敖犬、威廉、武井壯、阿緯、王子、小煜、朵拉。（TVBS提供）

六棒穿上武井壯爲他們精心挑選的鮮豔服裝，六人六色彷彿時裝秀。他們站上成人禮舞台完成公演，接受來自全場觀眾的歡呼聲，挑戰市長交付的演出任務。成員們在過程中感慨萬千，小杰在彩排時便分享道：「是既熟悉又陌生的感覺」，敖犬更是深感動容：「我們好久沒有這樣一起唱歌了」。

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