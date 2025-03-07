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娛樂 音樂

大港開唱壓軸彩蛋！閃靈樂團宣布參戰 林昶佐說話了

〔記者陽昕翰／台北報導〕第16屆大港開唱倒數登場，今天迎來最終壓軸名單，最能代表大港精神的閃靈確定參戰，消息一出果真無數樂迷興奮吶喊，紛紛直呼「終於等到閃靈了」、「大港開唱還是需要由閃靈坐鎮」。

對此，閃靈主唱「Freddy」林昶佐表示：「閃靈跟大港真的是一期一會，今年除了會有驚喜內容給大家，也請聽團仔趕快回去複習我們的MV。」

閃靈樂團將在大港開唱演出。（出日音樂提供）閃靈樂團將在大港開唱演出。（出日音樂提供）

身為大港開唱大家長的閃靈，今年以壓軸陣容之姿再度回歸，除了為港邊注入正宗搖滾精神，樂團適逢邁入成團30周年也格具意義，團長Doris表示：「這幾年團員都有自己的工作要忙，因此對於能回到大港演出都非常高興，光重新摸到樂器就已經很興奮，期待趕快見到大家。」

事實上，閃靈去年出演大港破天荒擔任活動開場，讓一些樂迷趕不上參與直呼可惜，也表示：「上次因為科技合作需求，因此演出時間也跟過往不同，造成一些歌迷看不到演出閃靈也一直銘記在心，今年確定將回歸到南霸天舞台，再次與大家共創經典現場！」

閃靈樂團順勢預告，隨著去年穿越多元宇宙的劇中劇只是上集，下集會在今年舞台迎來更多爆點，提醒樂迷趕快去複習閃靈每首MV，提升多層次的參與感。

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