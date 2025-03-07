兩大影帝有望飆戲！李奧納多、安德烈洽談演出《樂來越愛你》導演新片

〔記者許世穎／綜合報導〕兩大影帝和金獎導演要合作了嗎？多家外媒今（7）日報導，剛以《粗獷派建築師》二度封帝的安德烈波帝已和《樂來越愛你》金獎導演達米恩查澤雷會面，洽談演出他的傳記新片《Evel Knievel on Tour》（暫譯：埃維爾克尼弗巡演），影帝李奧納多狄卡皮歐也在洽談中，不過目前只處於非常早起的洽談階段。

該片原由《神鬼無間》編劇威廉莫納漢操刀劇本，最新劇本則由《華爾街之狼》編劇泰倫斯溫特執筆，導演查澤雷也參與編劇，將聚焦美國著名摩托車特技演員埃維爾克尼弗經歷，本名叫做勞勃奎尼維爾的他以表演摩托車特技聞名，但暴躁脾氣也相當有名，他已於2007年11月30日因糖尿病和特發性肺纖維化去世，享壽69歲。

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李奧納多狄卡皮歐（左起）、導演達米恩查澤雷、安德烈波帝傳出有望合作新片。（合成圖，美聯社、路透）

報導指出，李奧納多有望演出埃維爾，這個在上世紀70年代的傳奇人物，憑藉驚險的摩托車特技、無所畏懼的態度，以及甘願為挑戰付出生命的勇氣，成為流行文化的一環。他的名字和星條裝飾和披風形象幾乎成了「驚險特技」的代名詞，更因此登上電視節目、推出大量周邊產品。

不過，埃維爾後來因為用一根鋁製球棒毆打體育推廣人薛利索特曼，被判入獄，失去了商業代言，最終宣告破產。事件起因是索特曼在書中寫到關於埃維爾的負面內容，而安德烈洽談演出的正是索特曼。如果演員成功敲定，影片預計於今年夏季開拍。

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